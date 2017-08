KIAN WALA SA DRUG LIST

Wala sa drug watch list ng pulisya ang pa­ngalan ng napaslang na 17-anyos na si Kian Loyd delos Santos, ang ama nito at tiyuhin.

Ito ang inihayag kahapon sa press briefing sa Camp Crame ni ­Northern Police District director Chief Supt. Roberto Fajardo.

Sa pagharap ni Fajardo sa press briefing, sinabi nito na wala ang pa­ngalan ni Kian Loyd delos Santos, pati na ang ama at tiyuhin nito sa drug watch list ng pulisya.

Gayunpaman, ­sinabi rin ni Fajardo na ­kilala umano si Kian sa lugar bilang siga, adik at pusher.

Sinabi ni Fajardo na base sa kanilang pagsisiyasat, mula sa pagiging drug runner ay nabago ang imahe ng binatilyo at naging mabait matapos mahaluan ng pulitika ang pagkakapatay nito sa ope­rasyon kontra-droga sa Caloocan noong naka­raang linggo.

“Sa area kilala siya, ang tawag nga sa kanya ng mga tao doon ay adik, pusher, ngayon napatay na siya mabait na siya. Lumalabas na sinasakyan na mabait na siya at santo na siya. Pero before that lumalabas na siga, adik, at pusher doon sa area,” ayon kay Fajardo.

“‘Yun ang sinasabi ng mga kapitbahay nila. Unfortunately, na-politicize na mabait na siya nga­yon,” dagdag ni Fajardo.

Una namang itinanggi ng pamilya ni Kian ang mga alegasyon laban sa binatilyo habang luma­lakas din ang panawagan ng kanyang mga kaibi­gan at mga kaklase para sa hustisya.

Ayon pa kay Fajardo, mayroon silang impormasyon tungkol sa pagkakasangkot nina Kian, ama nito at tiyuhin sa anti-­illegal drug operation bagaman wala sila sa watch list.

“Wala sa watch list but may intelligence information nga na nasa illegal drug operations sila. May mga intel information tayo na ginagamit na runner si Kian and may nag-identify sa kanya, runner siya ng drugs,” ayon sa pinuno ng NPD.

Samantala, umabot sa mahigit isandaang katao ang nagmartsa at nagsagawa ng vigil kahapon ng hapon para ihingi ng hustisya si Kian.

Dinaluhan ito ng ilang mga kilalang personalidad kagaya nila Mae Paner na mas kilala bilang Juana Change, Atty. Neri Colmenares, Sec. Gen. ng Bayan na si Renato Reyes at iba pang mga grupo na ipinanawagan ang agarang makamit ni Kian ang hustisya sa kanyang hindi maka­taong kamatayan.

Ganap na alas-4:30 ng hapon nang i-assemble at magkita-kita ang mga kalahok sa nasabing pagmamartsa sa St. Francis de Assisi – Sta. Quiteria Church at alas-5:30 na rin ng hapon sila nakarating sa mismong bahay ng mga Delos Santos sa Barangay 160, Sta. Quiteria, Lungsod ng Caloocan.

Kasabay nito, hindi rin natakot sa pabugso-bugsong ulan ang mga raliyista sa People Power Monument sa EDSA at bago mag-alas-sais ng gabi ay nagtipun-tipon ang mga ito upang iparamdam ang kanilang pakikisimpatiya sa sinapit ni Kian.

Habang may 20 mi­yembro naman ng Akbayan Youth ang nagsama-sama sa Colon St. at Osmeña Boulevard sa Cebu City upang kondenahin ang sinapit ni Kian.

Nagsindi rin ng kandila ang grupo at hiniling na maibigay ang hustisya para kay Kian gayundin sa iba pang biktima ng extrajudicial killings.