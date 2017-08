Kean, sobrang CHILL sa halikan nina Chynna at Dennis

Sa presscon ng Triptiko namin nakausap si Kean Cipriano.

Pinabulaanan niyang nagseselos siya kay Dennis Trillo dahil sa kissing scene nito with Chynna Ortaleza.

Nabanggit ni Chynna sa hu­ling interview na pinagselosan ni Kean ang halikan nila ni Dennis sa Mulawin vs. Ravena.

“Hindi totoo ‘yun,” bulalas ni Kean.

Dagdag niyang pahayag, “Nag-usap lang naman kami tungkol sa eksena, ano ‘yung nangyari, kumusta taping mo today.

“Hindi naman namin nililimatahan ang sarili namin sa role, eh… Nagtitiwala kami sa judgment sa isa’t isa kung ano man ‘yung call namin para sa project namin.

“Ang tagal na namin ni Chynna sa industriya, hindi na para magtanong kung ano ang ginawa mo.”

Nakita niya ang halikan na ‘yun sa Mulawin at wala siyang naramdaman na selos.

“Siyempre, meron ka lang first reaction na, uy! Ano ‘yun? Pero actor ako eh, alam ko exactly how it works sa shooting, taping.

“Ang hirap kaya makipag-intimate scene sa pelikula na kami nga rito ni Kylie sa Triptiko we had some scenes na intimate pero ‘yung truth, nandu’n lang sa moment ng eksena.

“At after nu’n, kung madala mo ‘yun, may something na ‘yun. Kaya sobrang chill lang kami ni Chynna,” sabi pa ni Kean.

***

DAHIL sa box-office success ng Kita Kita nina Alessandra de Rossi at Empoy Marquez, nabuhayan ng loob ang mga filmmakers na may pelikulang kalahok sa nalalapit na Pista ng Pelikulang Pilipino.

Nagsimula nang mag-promote ang ibang pelikula, kagaya nitong Triptiko na first full-length movie na dinirek ni Miguel Franco Michelena.

Nagpa-presscon sila kahapon at sinabi ni Direk Miguel na nagkaroon sila ng pag-asa nang mag-hit ang Kita Kita.

“It shows a precedent na merong need and want for new storytelling and new strories, basically pasok itong movie namin,” napapangiting pahayag ni Direk Miguel Franco Michelena.

Trilogy itong Triptiko na pinagbibidahan nina Kean Cipriano, Albie Casino at Joseph Marco ang tatlong episodes.

Sabi ng direktor, makaka-relate ang mga manonood sa kuwento pero bago ang approach nito. Kaya may hashtag silang #medyoweird sa kuwento nito.

Hindi pa buntis si Kylie Padilla (katambal ni Kean) nu’ng ginawa nila ito dahil isinali nila ito sa Metro Manila Film Festival nu’ng nakaraang taon.

Hindi ito napili ng MMFF Screening Committee.

Pero binigyan ito ng Cinema Evaluation Board ng Grade A.

Kaya sabi ng direktor, hulog ng langit itong Pista ng Pelikulang Pilipino dahil nagkaroon sila ng playdate at mapapanood na sa commercial theaters.

Sayang at malapit nang ma­nganak si Kylie, kaya hindi na niya personal na napu-promote. Sa social media account niya na lang ito pinu-promote.

Sa August 16 na ang simula ng showing nito at inaasa­hang maganda ang feedback at resulta sa box-office para ma-extend pa ang showing nito at hindi hanggang August 22 lang na bale last day ng Pista ng Pelikulang Pilipino.