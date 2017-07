Kaye & Serena, tanging pumukaw kay Empoy

By Allan Diones

MILLENNIAL leading man ang walang takot na tawag kay Empoy Marquez na bida sa pelikulang Kita Kita katambal si Alessandra de Rossi.

Sa pagkakaalam namin ay hanggang 35-an­yos lang ang edad na considered millennial.

Ilang taon na ba si Empoy?

Sagot sa amin ng ko­medyante, 22 ang kanyang screen age, pero 24 na siya.

Sundot ng leading lady niyang si Alex, naniniwala itong wala pang 40-anyos si Empoy dahil ang utak nito ay pan-2 years old.

Nang tanungin namin ulit, ang sumunod na sagot ni Empoy ay magkaedad sila ni Kaye Abad (na 35-anyos na).

Tapos, ang final answer niya sa amin ay 34-anyos na siya. Totoong edad na raw niya ‘yon.

Ayun, so ibig sabihin ay pasok pa pala siya sa millennial age bracket, kahit isang taon na lang ay laglag na siya.

Nang usisain namin kung may lovelife ba siya, ang sagot sa amin ni Empoy ay nasa Singapore na ito, pero meron siyang ‘kalaro.’

“64 ang girlfriends ni Empoy, sabi niya sa interview,” sundot ulit ni Alex.

“64 years old,” pakli ng komedyante.

Inamin niya sa aming si Kaye Abad ang kanyang crush eversince.

High school pa lang siya ay napapanood na niya si Kaye at magkaibigan sila nito.

Aniya, dalawa lang ang crush niya sa showbiz — si Kaye at si Serena Dalrymple.

Nang tanungin namin kung bakit niya crush si Serena, ang deadpan na sagot ni Empoy ay dahil magaling si Serena sa commercial nito dati ng Jollibee.

Nauso dati ang mga kagaya nina Rene Requiestas at Andrew E na komedyanteng nagbida sa pelikula, itinambal sa malalaking leading ladies at nag-blockbuster ang mga pelikula.

Sa milenyong ito ay tila ganu’n ang peg ni Empoy.

Aniya, “Hindi pa rin po ako makapaniwala. For the third time po, flattered pa rin po ako.”

Tila may pressure ngayon sa kanya dahil ang mga katulad niya na nag-lead sa mga pelikula noon ay nag-hit sa takilya.

Kinakabahan siya, sey ni Empoy.

Aniya pa, puwede palang maging leading man ang hindi naliligo.

Hindi niya naimadyin na darating siya sa ganu’ng pagkakataon kaya blessing ang tingin niya rito.

Handa na ba siyang magdala ng sarili niyang pelikula?

“‘Pag maagan po, magaan,” sagot ng kwelang si Empoy.

Dugtong niya pa, first time niyang makagawa ng ganitong movie na seryoso.

‘Stepping stone’ niya lang ito para sa totoong gusto niya na maging isang action star.

Sa July 19 ang showing nationwide ng innovative romcom na Kita Kita mula sa direksyon ni Sigrid Andrea Bernardo.