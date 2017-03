Kay Vice ang HULING HALAKHAK!

Talunan sa ratings ang guesting ni Nora Aunor sa JACKPOT & POY segment ng Eat Bulaga noong Sabado.

Kahit sa AGB Nielsen kung saan subcriber ang GMA 7, talo sila sa It’s Showtime na umariba sa ratings dahil sa grand finals ng TAWAG NG TANGHALAN.

Naka-23.1% ang It’s Showtime kumpara sa 15.7% ng Eat Bulaga.

Sa Kantar Media National TV ratings na subscriber ang ABS-CBN, naka-33.6% ang It’s Showtime at 11.7% lang ang katapat na show na pinag-guest-an ng Superstar.

Puwede kayang sabihin, na kay Vice Ganda ang huling halakhak dahil siya ang itinurong dahilan ni Nora kaya hindi ito nag-guest sa It’s Showtime?

Well…

***

NOONG Linggo ay nag-tweet si Sharon Cuneta (@sharon_cuneta12), “As of last week, the news I gat­hered is that the movie with G is pushing through. I will pray na lang. Let us pray. Bow.”

Ang tinutukoy ng Megastar na G ay ang ex-husband niyang si Gabby Concepcion na noon pa napabalitang makakasama niya sa comeback movie ng loveteam nila under Star Cinema.

Kung anu-anong a­berya ang nangyari at kahit Enero ang napabalitang start ng shooting nila, nangangalahati na ang buwan ng Marso ay hindi pa ‘yon nakakapagsimula.

Noong unang napabalita na may aberya sa proyektong ‘yon, nakausap namin ang isang malapit kay Gabby at mismong ang taong ‘yon ay nag-akalang tuloy na ang proyekto.

Mismong ang aktor ang nagsabing gagawin niya ‘yon, pero mara­ming mga bagong scenario at balitang naiirita ang aktor.

Ang ikinairita ni Gabby ay ang usapin tungkol sa talent fee.

Aminado ang kampo ng aktor na nag-qoute ng mataas na talent fee si Gabby dahil iba ang usapan kung reunion movie na nila ni Sharon ang proyekto at tama lang daw ‘yon.

Ang ikinaloka ng aktor ay ku­malat kaagad ang tungkol sa bagay na ‘yon na para sa kanya ay hindi dapat nangyari dahil walang pinagkukuwentuhan ang kampo nila tungkol sa TF sa proyektong ‘yon.

“Hindi naman nagde-deny si Gabby, mataas talaga ‘yung TF na hinihingi niya for that movie,” sabi ng kausap namin.

Wala raw katotohanan ‘yung isyu pang naglalabasan na ang gusto ng aktor ay pantay ang TF nila ni Sharon para sa proyektong ‘yon.

“Hindi naman sinabi ni Gabby ‘yon dahil hindi niya alam kung magkano ang TF ni Sharon for their reunion movie, eh!” sey pa ng kausap namin.

Sa ngayon, wala pa rin daw kontratang pini­pirmahan si Gabby para sa nasabing proyekto.

Wala pa rin daw ang revised script, kaya hindi sigurado ang kausap namin kung matutuloy kaagad ‘yon.

“May Ika-6 Na Utos pa si Gabby sa GMA 7, kasama rin siya sa Tsuperman, kaya busy ngayon si Gabby.

“Mahirap maisingit niya kaagad ‘yung mo­vie nila ni Sharon kung saka-sakali,” sabi ng kausap namin.