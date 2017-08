KAWATAN INSTANT MILLIONAIRE

By Cherk Balagtas

Sa isang iglap ay big­lang naging mga milyonaryo ang mga kawatan sa nakulimbat ng mga ito na P4.2 milyon na halaga ng mga alahas at salapi sa niloobang bahay sa Caloocan City.

Natangay ng mga hindi pa nakikilalang magnanakaw ang nasa P2 milyong halaga ng iba’t ibang uri ng alahas, US$50,000 at P1,000 na salapi ng biktimang si Enrico Barcelino na nalaman lamang ang pangyayari kahapon ng umaga.

Sa inisyal na imbes­tigasyon ng Caloocan City Police, partikular ni PC/Insp. Illustre Mendoza ay ganap umanong alas-11:00 ng umaga nang madiskubre ni Barcelino na nalooban ang kanyang bahay sa Coment Street, Sunrise Village, Barangay 171, Bagumbong ng nasabing lungsod.

Kauuwi lamang noon ng biktima mula sa ilang araw na pagkawala nito­ nang makita nitong wala­ ng padlock ang gate ng kanyang bahay at pati ang main door kung saan hinihinalang dumaan ang mga kawatan ay wala na ring padlock. At sa kanyang pagpasok sa loob ng bahay ay bumulaga sa kanya ang nakasabog at magulong lagay ng mga kagamitan.

Nabigla man ay mabilis na nagtungo sa kanyang silid at doon na niya­ nadiskubre na nasira na rin ang naka-padlock na drawer sa aparador at nasimot ang nakatago roon na iba’t ibang klase ­niyang mamahaling alahas, pati inipong 50,000 dolyar at piso na salapi.

Napag-alaman na ­umalis ang biktima noong Agosto 29 at may pinuntahan itong mahalagang bagay at kahapon ng umaga umuwi.

Patuloy naman na nagsasagawa ng imbestigasyon ang mga awtoridad at inaalam na rin ang eksaktong oras at araw na naganap ang pagnanakaw.