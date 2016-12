Dear Kuya Rom,

Kami ng kaibigan ko ay nag-aaral sa isang uni­versity. Siya ay may crush na lalaki sa ibang school. Dahil magaling akong makipag-chat, sabi niya, gamitin ko ang Facebook niya at simulan kong makipagkilala sa lalaking crush niya.

Nagsimula ito sa katuwaan lang. Ang akala ng lalaki, ang kaibigan ko ang nakikipag-chat sa kanya. Pero ako talaga ang ka-chat niya. Mabilis ang pangyayari at na­ging ‘friends’ sila. Sa laking tuwa ng kaibigan ko, siya na mismo ang nakikipag-chat sa lalaking ito. Kapag walang maisagot siya sa tanong ng lalaki, ako ang sumasagot.

Sa kanilang chat, nadulas ang kaibigan ko na sabi­hing crush niya ang lalaki, at natameme siya nang sabihin ng lalaki na gusto niyang maging ‘friends’ lang sila.

Pero para sa kaibigan ko, totoong crush at may gusto siya sa lalaking ito. Sabi ko, paano ito, hindi siya yata crush ng lalaki? Nag-isip siya, at sinabing kaibiganin ko rin ang lalaki sa Facebook account ko. Pumayag ako, katuwaan lang.

Kaso, habang tumatagal ang pakikipag-chat ko sa lalaki, sabi niya gusto niyang makilala ako ng personal. Mukhang may gusto siya sa akin. Pero ang problema, hindi ko siya crush.

Gumagawa ako ng maraming dahilan para hindi kami magkita.

Ang kaibigan ko naman, baliw na baliw sa lalaking ito. Nagpapatulong siya sa akin na gumawa ng paraan para magustuhan siya ng lalaki. Tinutulungan ko siya talaga, gusto rin ng lalaki para sa kaibigan ko.

Pero, may isang bagay na hindi ko sinasabi sa kaibi­gan ko. Napapaginipan ko ang lalaking ito. Talagang hindi ko masabi sa kanya at baka kung ano ang isipin niya.

Nalaman ng ate ko ang ginagawa namin. Ang sabi ni ate sa akin, kaming dalawa ng kaibigan ko ay parehas na nababaliw sa lalaking ito, mabuting tumigil kami sa kalokohan namin, at mag-aral. Paano ito, kuya? — Erlie

Dear Erlie,

Mukhang tama ang obserbasyon ng ate mo. Kayong dalawa ng kaibigan mo ay parehas na nababaliw sa lalaking ito. Sa inyong pakikipag-chat sa kanya, kahit nagsimula bilang katuwaan lamang, ito nauwi sa romantic obsession. Ito ang dahilan kung bakit napapaginipan mo ang lalaki.

Sa tingin ko naman, kayong dalawa ay nasa panahong nakikilig sa lalaking crush ninyo. Ito ay isang paraan ng mga kabataan para maging masaya kayo, at hindi maging boring kundi exciting ang araw ninyo. Lilipas din ang panahong ito, at kayong dalawa ay magiging mature, at makakapag-move on.

Erlie, sabihin mo sa kaibigan mo ang sinabi ng ate mo sa iyo. Ibaling ninyo ang inyong isip sa pag-aaral. Higit na mabuti ito kaysa mabaliw kayo sa isang lalaki.

Gawin ninyong New Year’s resolution ito. Manala­ngin kayo sa Diyos. Hingin ninyong gabayan Niya kayo sa tamang landas at mabuting buhay. May tamang panahon para pag-ibig. Ang tamang panahon ay panahong ayon sa kalooban ng Panginoon. God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom