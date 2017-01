Kathryn, malutong na BABE ang tawag kay Daniel

TILA ayaw magpakabog ni Kathryn Bernardo kay Nadine Lustre.

After kumalat at mag-viral sa social media ang pasabog na bikini photos ni Nadz sa La Union, si Kath naman ang may pa-swimsuit pics na kuha sa Boracay.

Nag-quality time kasi si Kathryn at ang ka-loveteam (at boyfriend) niyang si Daniel Padilla sa Bora at doon siya nakunan nang naka-swimsuit.

Swit-switan ang KathNiel sa pinost na pic ng madir ni Daniel na si Karla Estrada sa Instagram, na nasa likod ni Kath si DJ at nakayakap sa dalaga.

Naka-dark one piece swimsuit si Kath habang si DJ ay naka-white shirt at black shorts.

“Enjoy, my loves! At sabak na sa trabaho next week at sa buong taon,” ang caption ni Karla sa nasabing pic.

May isa pang pinost si Karla na nakaupo sa beach ang Kapamilya lovebirds, magkahawak ang mga kamay, tapos ay nakatingin si Kath sa mukha ni DJ na nakatingin naman sa dagat.

May halos katulad na pic na pinost si Kath sa kanyang IG, pero nakatingin siya sa kamera habang si DJ ay nasa dagat pa rin ang tingin.

“Here we go again with that signature su­ngit face,” ang caption dito ni Kath.

Kuha ‘yon ng close friend nilang si Dominic Roque na kasama nila sa Boracay.

Mahilig kumuha ng pics si Dom at meron itong sariling pa-photo shoot sa KathNiel doon sa may beach.

Game sa pag-pose ang mag-loveteam, na nagyayakapan pa habang nag­lalakad sa may dalampasigan at sinusundan sila ng kamera ni Dom.

Maroon swimsuit ang suot ni Kath habang si DJ ay naka-rash guard at board shorts.

Hindi man kasin-sexy ni Nadine si Kathryn, at least ay medyo nagi­ging palaban na sa pagsu-swimsuit ang 20-an­yos na dalaga.

Baka next time ay two-piece bikini na rin ang isuot ni Kath sa beach gaya ni Nadz.

At si DJ, sana naman ay mag-shirtless at magpakita ng abs bilang pasa­rap nang pasarap ang da­ting ng 21-anyos na Kapamilya heartthrob.

Nag-beach volleyball din ang KathNiel with their friends.

Sa isang IG story vi­deo na nakita namin ay tinawag ni Kath ng isang malutong na “BABE!” si DJ habang naglalakad ito sa may villa nila.

May nakita rin ka­ming sweet pic ng magsyota na inaayusan ng buhok ni Kath si Daniel.

Medyo mahaba na kasi ang hair ni DJ kaya madalas ay naka-man bun ito o minsan ay may suot na headband.

At dahil nasa Bora sila ay nagpa-dreadlocks din ng buhok si DJ.

May pagka-conservative at conscious sa katawan niya si Daniel, pero sana sa susunod na mag-beach sila ni Kath ay siya naman ang magpa-yummy.

I-display niya rin sana ang delicious body niya gaya ng ginagawa ni James Reid!