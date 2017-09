KATHRYN, ILALAMPASO NI ANGEL

‘KAKAHIYA ang ilang Kathryn Bernardo fans sa pang-ookray nila kay Angel Locsin.

Ang kanilang mga pinagsusulat, parang may entitlement at creative say sila sa La Luna Sangre.

As if their opinons are highly regarded at nagma-matter ang mga kuda at hanash nila!

THREATENED ba o INSECURITY ang mga salitang dapat ikabit sa misguided fans na ito na kung patutsadahan si Angel Locsin, parang ang body of work ni Bernardo ay estrellang-estrella, huh?!

Nagpupuyos ang kanilang mga damdamin, kasi, kung dati eh special participation lang si Locsin sa fantaserye, ngayon bilang Jacintha Magsaysay eh ganap na kaguluhan at kalituhan ang kanyang ihahatid sa serye.

Ang pagbabalik niya sa La Luna Sangre, ­kabogera.

Bumaba sa eroplano, in slow motion, dressed to the nine at tied in a beauty bun ang kanyang buhok.

Hindi lang basta palamuti si Ms. Magsaysay. Major story arc ang dala-dala niya.

Kaya ba nagpuputak ang Kathryn fanatics eh dahil alam nila na acting-wise, ang kanilang iniidolo ang weakest link?

Hindi believable si Bernardo bilang body guard, kasi, not only is she dimunitive, she wears pa the most horrible-looking wig this side of Hollywood.

Glam kung glam, fierce kung fierce ang Jacintha ni Angel. Ano ang pwedeng ipantapat ni Bernardo dito?

Baka tumayo pa lang si Locsin bilang Ms. Magsaysay, alikabok na agad ang ipalamon niya sa mga bait-baitang mga katauhan nito sa bampira at lobo drama.

Classy at like a real lady who already has emotional maturity and wisdom ang liners ni Angel sa mga nagmamaga­ling na bashers.

Pasalamat kayo at binigyang-panahon pa niya kayo.

Dahil ayaw ninyong kumilos ayon sa inyong ganda, hindi ko na masisi si Angel Locsin kung gaga­lingan niya ang pagiging Jacintha Magsaysay para ang madlang pipol, makita how Bernardo is oh so very lacking sa ACTING DEPARTMENT.

Without any effort, sa presence pa lang ni Locsin, manginig ka na, Kathryn.

At kayong mga negatrons, sorry na lang kayo at bano sa pag-arte ang inyong idolo.

She so pales in comparison with Locsin.

Panoorin ninyo ang past TV dramas niya at mga pelikula para makita niyong wala sa hulog ang mga hanash at kuda ninyo.