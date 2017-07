KathNiel, inlabey sa isa’t isa

Hottest at most popular loveteam!

KATH­NIEL ang co­ver ng YES! 100 Most Beautiful Stars this year ng YES! magazine.

Bale pangalawa na ni Kathryn Bernardo na maging co­ver ng MBS, nu’ng una ay kasama niya si Julia Montes at mga nene pa sila pareho.

Sey ni Kath, sobrang honored siya na second na niya ito and this time ay kasama niya ang ka-loveteam niyang si Da­niel Padilla.

Ang cute ng photo shoot ng KathNiel, na naging masaya at relaks lang sila. Kita mo ring inlabey sila sa isa’t isa.

Sey ni DJ, isa ‘yon sa pinaka-enjoy sila na photo shoot dahil silang-sila lang ni Kath ‘yung mga peg. Tapos ay kaibigan pa nila ang photog na si Mark Nicdao.

Dahil sa pagkakapili nila bilang this year’s Most Beautiful ng nasa­bing magazine, parang lalo nitong pinatunayan na sila ang hottest at most popular loveteam today.

Reaksyon ni DJ, “Hindi, hindi naman ganu’n kaano ‘yung da­ting sa amin nu’n na, ‘Okey, ito na!’ Hindi naman.

“More on thankful lang talaga kami sa YES! na binigyan si Kathryn ulit at ako naman nga­yon ng chance na ma­ging cover, ‘di ba?

“‘Yun lang naman talaga. Wala nang ibang layering doon. Pasa­lamat lang talaga kami. At saka ang ganda ng pictures, ‘no?”

Pakli ni Kath, “Masaya kami na kami nga ‘yung cover. Basta kami ni DJ, naniniwala kami na lahat ng artista, me­ron kang contribution sa industry.

“And kami, ginagawa namin ‘yung part namin at masaya kami na maraming nagkakagusto nu’n.

“Hindi naman ibig sabihin nu’n na kami lang. Maraming iba diyan na kahit sa ibang network, na nagtutulung-tulong para mas maraming ma-offer sa mga tao.”

***

Ano bang definition ni Kathryn sa BEAUTIFUL at napi-feel ba niya sa sarili niya that she is beautiful?

“May days din na hindi porke artista ka, feeling mo ang ganda-ganda mo everyday. Hindi.

“May days talaga na feeling mo, sobrang haggard mo na, ganyan. May phase ako dati na grabe ‘yung insecurities ko sa sarili ko.

“Pero siguro, natutunan ko over the years na you learn to accept your flaws and hindi ka mag-i-stop na i-improve ‘yung sarili mo.

“Up until now, ‘yun ang ginagawa namin. And aside from the physical look siguro, importante talaga sa isang tao, masasabi mong maganda kapag meron siyang mabuting puso, maganda ang intentions niya and kung paano ang epekto niya sa ibang tao.”

Kailan ipinaparamdam sa kanya ni Daniel na siya ay beautiful?

“Siguro kapag nai-stress ako o ‘pag alam niya na hindi ako comfortable sa itsura ko, sa ganyan.

“Siya ‘yung nandiyan para ipa-feel sa akin na, ‘Okey lang naman.’ Ganu’n din siguro ako sa kanya.

“‘Yun naman ang importante eh, hindi n’yo bad trip-in ang isa’t isa. Kailangan, merong isa talaga na magpapa-feel good sa ‘yo at masa­sabi ko na ganu’n si DJ sa akin.”

Aminado si Daniel na dati ay mukha siyang butiki sa kapayatan. Nga­yon ay napakaguwapo na niya.

Napi-feel ba ni DJ ‘yon na he is at his most handsome now?

“Ako, palagi ko lang kailangan sabayan si Kathryn. Kailangan kong sabayan ‘yung dating ni Kathryn. Hindi puwedeng maiwanan ako, baka basted-in ako. Ha! Ha! Ha!

“Baka magi­sing siya, ma-bad trip pa siya sa akin. Ha! Ha! Ha! At saka siguro, when you feel good, you look good,” naka­ngiting sagot sa amin ng guwaping na Kapamilya heartthrob.

Mas naging conscious ba si DJ ngayon­ sa kanyang fashion sense? Iba na kasi ang dati­ngan niya ngayon at lagi siyang well-groomed at very dapper.

“Siyempre, hindi maiiwasan na talagang ayu­sin ang sarili. Unang-una, hindi lang naman isang tao ang nakaka­kita o nanonood sa ‘yo. Maraming tao ang nakakakita sa ‘yo.

“Siyempre kailangan, pormal kang nakikita, maayos ang dating mo, maayos kang magsalita at maayos kang makitungo. ‘Yun lang naman sa akin.

“At saka ‘yung nanay ko kasi makulit, eh! Ha! Ha! Ha!

“Lagi niya akong sinasabihan na, ‘Ayu­sin mo nga ‘yang ano mo!’ Ganyan. So, natuto na lang din ako,” natatawang sambit pa ni Daniel.