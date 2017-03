Kasong murder sa 19 PNP personnel

Pinasasampahan ng kasong murder sa Department of Justice (DOJ) ang mga pulis na isinasangkot sa pagpatay kay dating Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa at sa isa pa sa loob ng detention cell ng mga ito sa Baybay, Leyte noong nakalipas na buwan ng Nobyembre.

Sa 24-pahinang reso­lusyon na may petsang Marso 2, may nakitang probable cause ang DOJ panel of prosecutors para kasuhan ang 19 na tauhan ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group Regional Office 8 sa pamumuno ni P/Supt. Marvin Marcos sa Baybay City, Leyte Regional Trial Court.

Natuklasan ng prosekusyon na ang pagpatay kay Mayor Espinosa at sa inmate na si Raul Yap ay ginamitan ng dahas ng mga pulis.