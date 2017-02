Kaso vs De Lima ibasura — HRW

Ipinababasura ng international human rights group sa kasalukuyang administrasyon ang kasong may kinalaman sa ilegal na droga na ibinabato kay Senadora Leila de Lima na isa umanong “politically motivated”.

Giit ng grupong Human Rights Watch (HRW), inaabuso ng administrasyong Duterte ang judicial system upang parusahan ang mga kritiko sa isinasagawang nitong war on drugs tulad na kaso ni De Lima na nagsulong sa Senado na magsagawa ng imbestigasyon sa madugong anti-narcotics campaign ng administrasyon.

“The prosecution of Senator Leila de Lima is an act of political vindictiveness that debases the rule of law in the Philippines,” sabi ni Phelim Kine, HRW deputy Asia director.