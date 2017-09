KASAL NI ANNE, BAWAL DALIRUTIN

BUO ang suporta ng It’s Showtime sa nalalapit na pag-iisang dibdib nina Anne Curtis at Erwan Heusaff.

Nung tinanong namin si Solenn Heussaff sa presscon ng All-Star Videoke tungkol sa kasal ng dalawa, wala siyang na-share sa amin dahil hindi raw talaga puwede.

Isang kaibigan ang nagbulong sa amin na sa November ang sche­dule na gagawin sa ibang bansa.

Walang eksaktong date at venue. Pagkatapos ng wedding na raw sila magbibigay ng buong impormasyon.

Nakausap naman namin si Vhong Navarro sa victory party ng pelikulang Woke Up Like This na ginanap sa District 8 Gastropub kamakalawa, sinabi niya sa aming bawal magbigay ng info tungkol sa kasal ni Anne.

“May memo kami diyan na walang magsa­sabi, eh,” pabiro niyang sagot sa amin.

Pero dadalo siya at all-out ang suporta ng Showtime family sa naturang kasal.

“Lahat naman kami, invited. Siyempre, ibang lugar ‘yun, bawal lang sabihin kung saan,” nakangiting sagot sa amin ni Vhong.

May ilang taga-Showtime na hindi kayang dumalo, pero karamihan sa kanila ay pupunta, dahil kailangan daw pre­sent sila sa mahalagang araw na iyun ni Anne.

“Kaya lahat ‘to. Sa kapatid ‘to, eh, hangga’t maari, nandu’n kami.

“Kaya lang, ang hirap kasi ng schedule. Kasi ang iba, may kanya-kanyang trabaho. So, hindi lahat ay kayang makaalis,” saad ni Vhong.

***

Nagpapasalamat si Vhong sa kanyang Showtime family sa todong suporta sa pelikula nila ni Lovi Poe.

Doon sa victory party ng Woke Up Like This ay in-announce ng publicist nilang si Kuya Jun Nardo na naka-P60M na raw ang Woke Up Like This.

“Walang padding yan!” sabi pa ni Kuya Jun.

Kaya ang ganda ng ngiti ng mag-inang Mother Lily at Roselle Monteverde dahil hindi raw nila akalaing maghi-hit ang naturang pelikula.

Paulit-ulit na nagpapasalamat si Vhong sa lahat na sumuporta sa kanya, lalo na ang pa­milya niya sa Showtime.

“Siguro, du’n ko masasabi na sa Showtime, ‘yung kapamilya talaga.

“Hindi lang naman ako eh, si Vice, si Billy, si Anne, kahit sino.

“Pag meron tala­gang malaking project na gagawin, itong kay Billy, todo kami suporta.

“Like si Vice, may paparating din na pelikula. Si Anne, suportahan ta­laga kami.

“Kahit nga album nina Jugs, ni Teddy, sinusuportahan namin. Ganun talaga,” natutuwang pahayag ni Vhong.

Kinikilabutan si Vhong sa sinabi naming so far, wala talaga siyang pelikulang sumablay, ‘yung sumemplang sa takilya. Lahat ay nag-hit, kahit ang iba ay hindi masasabing blockbus­ter, pero hindi nalugi ang producer.

“Hindi ko nga alam, eh,” parang nahihiya pang sagot sa amin ni Vhong.

“Basta ako, everytime na meron akong gustong gawin, dasal ako nang dasal na sana, mabigyan pa ako ng blessings.

“Sana, marami pa akong mapasaya. Kasi, ‘yun ang gusto ko, eh. Talent ‘yung mapapatawa mo ‘yung tao, eh.

“Hindi lahat na tao, nabibiyaan ng talent sa pagpapatawa,” saad ng actor/TV host.

Kaya kahit hanggang ngayon ay tinitiyak niyang makapagbigay siya ng ilang minuto sa pagdarasal.

“Ako kasi, pagkatapos ng Showtime, dumadaan talaga ako sa chapel. Nagdadasal ako du’n. Nagpapasalamat sa lahat na blessings,” dagdag niyang pahayag.

Natutuwa pa siya kina Mother Lily at Roselle, dahil hindi pa na-showing ang Woke Up, sinabihan na siyang pag-usapan na ang susunod niyang gagawin sa Regal.

Kaya nag-iisip na sila ng magandang material dahil hands on ang Kapamilya actor sa mga ginagawa niyang pelikula.

Pagkatapos ni Lovi Poe, ang wish sana niyang maka-partner na taga-Kapuso network ay si Jennylyn Mercado.

Mukhang malabo pa raw sa ngayon dahil sobrang busy na ng Kapuso Ultimate star.

Kung papipiliin siya, gustung-gusto rin sana niyang makapag-revive ng pelikula ni Dolphy.

“Dati kasi, meron dapat ako Facifica Falayfay. Gustung-gusto kong gawin ‘yun. Kaya lang, hindi pa mapa­lad na mapunta sa atin, o hindi pa natuloy, ‘yun sana.

“Saka ‘yung Tatay Kong Nanay, ‘yung makagawa ako ng drama, ‘yun sana,” tugon ni Vhong.

Dahil sa success ng Woke Up Like This, lalo siyang na-inspire na gumawa pa ng maraming pelikula.