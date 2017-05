Karylle, naaliw kay Ruffa

NAALIW-ALIW si ­Karylle kay Ruffa Gutierrez habang nasa backstage sila ng isang Watson’s event sa SM City Cebu.

Pati kami ay ­nalokah nang marinig namin ang dialogue ni Ruffa kay Karylle na, “My gosh! Naging boyfriend mo pala si Dingdong Dantes? I didn’t know. Napag-usap­an lang the other night, kaya nalaman ko!”

Natawa si Karylle sa sinabi ni Ruffa, pero ­siyempre, quiet na lang ang singer/actress dahil ayaw na niyang magkaroon pa ng issue!

Sabi ni Ruffa kay Karylle, noong time kasi nito with Dingdong, sa Istanbul, Turkey siya based, kaya clueless siya.

***

Sa Cebu pala magpa­pakasal sa Agosto ang socialite at dating TV5 host na si Divine Lee.

Hindi si Victor Basa ang pakakasalan ni ­Divine dahil matagal na silang hiwalay, ‘noh?!

Isang Chinese businessman from Cebu, si Blake Go, ang mapapa­ngasawa ni Divine.

Marami raw celebrities ang pupunta sa Cebu para sa kasal ni Divine.

Teka! Ano na ang nangyari kay Victor after nilang maghiwalay ni Divine? Wala yata ka­ming masyadong nababa­litaan tungkol sa aktor!

***

Mamayang gabi na ang pilot telecast ng ­Mulawin vs. Ravena sa GMA 7.

Big event para sa ­Kapuso network ang ­pilot telecast ng primetime telefantasya na ito.

Noong 2004, big­lang umangat ang ­Siyete dahil sa original na ­Mulawin na pinagbidahan nina Richard Gutierrez at ­Angel Locsin.

Hindi ba sa book ng ABS-CBN big boss na si Ms. Charo Santos-Concio, ang My Journey: The Story of an Un­expected Leader, inamin ng actress/TV executive na ang success sa ratings game ng Mulawin noong 2004 ang dahilan kaya muntik pa siyang mag-resign sa ­Kapamilya network?!

Eh, itong ­Mula­win vs. Ravena, muk­hang ­gustong sigu­radu­hin ng mga taga-Kapuso network na magta­tagumpay rin sila, dahil inilagay nila rito ang napakarami nilang top stars katulad nina Regine Velasquez-Alcasid, Lovi Poe, Tom Rod­riguez, Dennis Trillo, Carla Abellana, Heart Evangelista, at iba pa.

Anyway, pinag-uusapan ang ganda ng special effects ng Mulawin vs. Ra­vena, kaya inaasa­han talagang tututukan ito mamayang gabi sa Siyete pagkatapos ng 24 Oras.

Syempre, panggulat ang Dos sa primetime tele­serye ni Coco Martin na FPJ’s Ang Probinsyano na katapat ng Mulawin vs. Ravena?

***

Birthday kahapon ng Superstar na si Nora ­Aunor at 64 y/o na ang actress/singer.

Tinext namin si Mama Guy para batiin ng ­happy birthday at nag-reply siya at nagpasalamat.

Sinabihan namin ang Superstar na i-enjoy ang kanyang araw at muli ay nagpasalamat si Mama Guy.

In fairness sa Superstar, kapag nagte-text kami sa kanya, nagre-reply siya.

May pagkakataon din na nakatanggap kami ng text mula sa Superstar na nagpapasalamat sa mga naisulat namin tungkol sa kanya.

Nagulat pa kami that time dahil nag-effort pa pala si Mama Guy na alamin ang cellphone namin para mapasa­lamatan kami.