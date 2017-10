Karolina itinatago ni Daniel

SORRY sa mga umaasang magiging boylet nila ang Brazilian-Japanese model-actor na si ­Daniel Matsunaga dahil inamin na nito na may bago siyang girl at ang name nito ay Karolina Pisarek.

So to all the girls that's hurting, let me be your mirror Help you see a little bit clearer the light that shines within ✨ #scarstoyourbeautiful A post shared by Karolina Pisarek (@karolina_pisarek) on Oct 13, 2017 at 11:24am PDT

Isang 20-year-old model si Karolina at naging first runner-up sa 5th season ng Poland’s Next Top Model noong 2015. Makikita sa mga Instagram posts ni Karolina kung gaano siya kaseksi at dahilan ito kung bakit nahumaling sa kanya si Daniel.

“Yes, we’re together,” mabilis na sagot ni Daniel.

Hindi raw masyadong kinukuwento ni Daniel ang tungkol kay Karolina dahil mas gusto na niyang maging low profile ang personal life niya.

“I just want to have it really ­quiet and masaya. Before kasi, everything was in the open. Maraming may alam ng mga nangyayari sa buhay ko.

“Now, I just want to get back that privacy. ­Karolina is not from showbiz and I will respect her privacy,” diin pa niya.

Nagkakilala nga raw sila ni Karolina sa Palawan. Two weeks na nag-stay sa Pilipinas ang 20-year-old Polish model at tinawag niyang paradise ang ating bansa.

Naka-base sa US si Karolina at wala pang photo nila ni Daniel na naka-post sa ­Instagram account niya. Ayon kay ­Daniel, okey lang na long distance love affair ang meron sila. As long as maki-keep nilang private ang anumang relasyon nila ngayon from the media.

“If you love someone, that doesn’t stop me. Nothing’s going to hold me back from feeling the love again in my heart,” pagtatapos pa ni Daniel, na kasama sa mala­king cast ng horror film na Spirit of the Glass 2: The Haunted.