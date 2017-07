Karen Ibasco, deserving na MISS PHL-EARTH

HAVEY: Maayos na nairaos ang Miss Philippines-Earth pageant noong weekend.

Deserving ang mga nagwagi sa taunang timpalak sa Mall of Asia Arena:

Miss Philippines Earth — Karen Ibasco of Manila

Miss Philippines Water — Jessica Marasigan of Caloocan City

Miss Philippines Eco Tourism — Vanessa Mae Castillo of Lobo, Batangas

Miss Philippines Air — Kim de Guzman of Olongapo

Miss Philippine Fire — Nellza Bautista of Villanueva, Misamis Oriental

Klinaro na ang lahat ng mga elemental beauties ay of equal footing kaya kahit sino sa kanila ay puwedeng pumalit sa nanalo sakaling ‘di nito magampanan ang kabuuan ng one year reign. Ang nakakatawa lang, sa dulo, ang maiiwan ay ang Miss Earth na nanalo — at kung sino man.

Kaya medyo wala nang kaba at obvious na ang mananalo nang ang natira ay sina Miss Manila at Miss Caloocan.

Mukhang na-feed sa mga candidates prior to the pageant ang mga hashtag questions for top 10 dahil ang gaganda ng sagot nila at pasok sa banga.

Pero nu’ng final Q&A, waley ang mga sagot ng gurls at tanging si Miss City of Manila ang sumagot nang maa­yos-ayos.

Sa Top 5, ang bet ng crowd na maglalaban ay ang Miss Olongapo at Miss Manila kaya waley nang excitement sa dulo. Obvious na na si Miss Manila ang deserving manalo.

***

WALEY: Heto ang sidelights ng Miss Earth pageant…

During the regional costume segment, sumubsob sa stage si Miss Lucena City after siya i-introduce.

It took quite a while before sya makatayo because of the material of her gown.

Other candidates helped her pero ‘di rin makatulong nang mabuti kasi naka-costume din ‘yung iba. The organizers needed to stop everything.

Ni-reshoot ‘yung buong segment and pina­lakpakan si Miss Lucena paglabas niya.

Shades of Miriam Quiambao sa Miss U.

In fairness, mas maayos si Robi Domingo ngayon kaysa the previous years na ang sabi’y para siyang hinahabol ng mga aso kapag nagsasa­lita sa bilis.

Dala na siguro ‘yun ng nerbyos at ayaw ng dead-air.

Medyo mas relaxed si Robi sa kanyang hosting ngayon. Kailangan lang niyang namnamin ang kanyang sinasabi para hindi tunog mechanical ang kanyang banter.

Between Robi and Xian, mas natural at engaging si Robi. But he just has to up his desira­bility factor. Diyan lamang si Xian.

Pero heto na ang balita, during the commercial gaps, panay ang adlib ni Robi about being single, being alone, being hurt.

Parang ‘yun ang way niya to endear himself to the girl candidates.

May kakagat kaya? The thing is, Robi looks antiseptically clean kaya kahit na magpakwela pa siya, parang matabang pa rin ang reception sa kanya.

Marahil by dropping hints sa mga girls in the house, akala niya, puwede na siyang pagnasaan pa.

Oh well, try harder Robi!

***

WEHHHHH: We caught the telecast of former Department of Environment and Natural Resources Gina Lopez na G Diaries.

Of course, it’s a welcome addition sa mga information-laden shows sa TV. The focus obviously is on the environment, this episode particularly is about Guimaras-Carles-Iloilo.

Kailangan ng unifying thread sa visuals/look at narrative ng show. Medyo disjointed ang mga segments at may times na akala mo advertisement ang segment, kasi, tumatalun-talon ang mga feature.

Marami pang puwedeng i-tackle ang show ni Miss Gina kaya lang kailangang matuto sila sa katulad ni Jessica Soho kung paano tahiin at i-present nang maayos at may kabuuan ang isang show na seemingly ay parang may pagka-eclectic at ADHD, na may tendecy na magkawatak-watak at sumabog.

Nakita natin ang sipag ni Secretary Gina sa pag-iikot ng mga shows ng ABS-CBN na mag-promote ng kanyang show.

Sa katunayan, nakakatuwa ang pagpu-put-on-the-spot kina Piolo Pascual at Luis Manzano sa pagkanta ng I Believe I Can Fly.

Kitang-kitang na walang kapaguran si Gina, at hindi siya puwedeng mapagod kung tatakbo pa siya ng mas mataas na posisyon.