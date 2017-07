Karapatan ng mahihirap, bantayan — Leni

Umapela si Vice President Leni Robredo sa mga abogado kasama na ang mga nag-aaral ng abogasya na bantayan ang karapatan ng mga mahihirap sa gitna nang pagbabalewala sa rule of law.

Ang apela ay ginawa ni Robredo sa paglulun­sad sa Ignatian Legal Apostolate Office (ILAO) sa Ateneo de Naga University noong Sabado.

“Empower poor communities with know­ledge of law, guard basic rights,” ani Robredo sa mga dumalo sa nasabing okasyon dahil kailangan na kailangan aniya ito ng mga mahihirap.

Ayon kay Robredo, napakahalagang maarmasan ang mga mahihirap ng kaalaman ukol sa kanilang karapatan at magagawa lamang ito sa tulong ng mga abogado at maging ang mga nag-aaral ng batas.

“Ensuring access to legal services is a great step, but it is only a first step. As lawyers, our work needs to go beyond the four corners of the courts. That’s because the work of empowerment is most critical in the communities, where citizens need to learn to stand on their own feet and assert their rights,” ani Robredo.

Naniniwala ang bise presidente na kapag may matulungan ang mga abogado na ordinaryong tao ay hindi mangingimi ang mga ito na ipaglaban ang kanilang karapatan.

“Shockingly, rule of law has taken a backseat, as if it is merely a convenience our nation can do without. But the answers to our country’s problems do not lie in the hands of one person or a single agency,” ani Robredo.

Dahil dito, obligasyon aniya ng lahat lalo na ang mga abogado na siguraduhing bantayan ang basic rights ng mamamayan lalo na ang mga mahihirap sa bansa.