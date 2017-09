Karambola ng bus, tricycle at truck sa Negros, 31 nadale

Isa ang nasawi habang 30 ang nasugatan sa pagsalpok ng delivery truck sa pampasaherong bus at tricycle kamakalawa ng gabi sa Bago City, Negros Occidental.

Nagtamo ng matinding bagok sa ulo na dahilan ng agarang kamatayan ng bitkimang si April Rex Villegas, 24, ng Barangay Don Jorge Araneta, Bago City.

Kabilang sa nasugatan ang ibang pasahero ng bus, isang tricycle driver at ang delivery truck driver na si Ricardo Rojo, 28 at isang kasamahan nito.

Sa report ni PO3 Jeffrey Montinola ng Bago City Police, bandang alas-10:35 ng gabi, binangga ng truck ang bus at pagkatapos ay sinalpok naman ang nakaparadang tricycle sa highway ng Barangay Taloc.

Sa ngayon ay inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple serious injuries and damage to property na isasampa sa driver ng truck.