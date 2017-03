Karahasan sa eskuwelahan dapat nang maaksyunan

Hindi na biro ang mga karahasan sa mga eskuwelahan sa bansa kaya kailangang magsanib-puwersa na ang Philippine National Police (PNP), Department of Education (DepEd) at Commission on Higher Education (CHED) para proteksyunan ang mga estudyante at mga guro.

Ginawa ni 1-Ang Edukasyon party-list Rep. Salvador Belaro ang nasabing pahayag kasabay ng paghahain ng panukala na paigtingin ang police visibility sa mga lugar na malapit sa mga eskuwelahan para masiguro ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at maging ang mga ari-arian.

“There have been many violent incidents in the past weeks and months. Students and teachers are victims and some have died or were seriously injured,” ani Belaro kaya hindi na umano ito dapat ipagkibit-balikat lamang.

Tinukoy ng mambabatas ang isang insidente sa isang hindi binanggit na eskuwelahan sa Manila noong Marso 16, 2017 kung saan isang 12-anyos na estudyante ang sinaksak paglabas nito sa campus.

Noong Setyembre 13, 2016 naman, aniya, isang babaing High School teacher sa Cagayan de Oro ang sinaksak ng isa sa kanyang estudyante na kanyang ikinamatay.