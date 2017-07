‘Karahasan, pananakot ‘di pinapalagpas’

“We do not condone such violence and inti­midation.”

Ito ang reaksyon ni Presidential spokes­person Ernesto ­Abella sa ulat na kasama ang ­Pilipinas sa mga pinakamapanganib na bansa para sa environmental a­ctivists.

“The Philippines has been declared as among the deadliest countries in the world for environmental defenders for four straight years. ­Mining-related ­killings accounted for the ­plurality of these ­cases, with indigenous Lumad people as among the hardest hit, according to the report,” ayon sa pahayag ni ­Abella kahapon.

Hindi ­binabalewala ng gobyerno ang ganitong klase ng karahasan, pagdiriin pa nito.

Sa katunayan ay nagtatag umano ang gobyerno ng Indigenous Peoples Inter-Agency Task Force na binubuo ng Department of Environ­ment and Natural ­Resources (DENR), ­gayundin ang corporate arm nito na Natural ­Resources ­Development Corp. (NRDC) at ang ­National Commission on Indige­nous Peoples (NCIP) upang matiyak na ang mga katutubo ay ­hindi nasasaklawan ng anumang pang-iimpluwensiya at panggigipit ng malalaki at mapagsamantalang negosyante na umaabuso sa natural na yaman ng ancestral lands ng mga indigenous people.