Karag-karag na jeepney ibenta sa gobyerno

Kung nais ng gobyerno na maibsan ang problema sa trapiko at polus­yon sanhi ng mga kakarag-karag na sasakyan partikular na ang pampasaherong jeep ay dapat bilhin na ito ng gobyerno.

Ito ang suhestiyon ni Iloilo City Rep. Jerry Trenas kaugnay ng pagha­hanap ng gobyerno ng mga paraan para maresolba ang problema sa trapiko sa Metro Manila at mabawasan ang polus­yon na ibinubuga ng mga lumang sasakyan.

“Apart from causing so much pollution due to smoke belching, jeepneys are becoming one of the major contributors of the traffic problem in Metro Manila and other urban centers due to constant mechanical breakdowns,” ani Trenas.

Gayunpaman, hindi­ umano basta-basta baba­walan ang mga sasak­yang ito na ipasada dahil marami ang mawawalan ng trabaho at magugutom ang kanilang pamilya.

Upang maresolbahan, aniya, ang nasabing problema, sinabi ni Trenas na bilhin na ang mga lumang sasakyan para ipambili naman ng mga operators o ng mga drivers ng mga bagong unit lalo na ang mga e-jeepney.

“Evaluators will appraise the value of their jeepney which can serve as their downpayment for their loans. Arrangements will be made so that they can immediately secure their e-jeepneys so that they will not be economically displaced upon availing of this jeepney swap program,” ani Trenas.