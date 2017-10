Kapuso talent nangmolestiya sa Okada

Kalaboso ang isang talent ng GMA 7 sa lingguhang variety show na ‘Sunday Pinasaya’ sa ­kasong pangmomolestiya na isinampa ng isang bell attendant ng Okada Manila dahil sa umano’y panghihipo, paghalik at pagyakap sa kanya sa isang silid ng casino hotel kamakalawa ng hapon sa Parañaque City.

Dakong alas-dos kahapon ng hapon nang sumailalim sa inquest proceedings sa kasong acts of lasciviousness ang ‘beking’ comedian/actor na si Ronie Arana y Villanueva, alyas Atak, 45-anyos, naninirahan sa No. 12 New Manila, Quezon City matapos magsampa ng kaso ang biktimang si Mark Christian Macavinta y Tinaga, 21, naninirahan sa No. 6515 Metrohomes 4D, Pureza St., Sta. Mesa, Manila, sa Parañaque Prosecutor’s Office.

“Hinipuan, niyakap at pinaghahalikan po ako sa isang room ng aking pinatratrabahuhang casino hotel,” salaysay ng biktimang si Macavinta, sa harapan ni Senior Supt. Victor Rosette, hepe ng Parañaque City Police.

Naganap ang umano’y pamumuwersa dakong alas-2:40 kamakalawa ng hapon sa Room 725 sa ika-pitong palapag ng Okada Manila na matatagpuan sa Seaside Drive Entertainment City, Barangay Tambo, ng ­nasabing lungsod.

Sa pahayag ng biktima, inasistihan niya ang suspek sa complimentary room dahil nagtanong ito sa kanya.

Pagpasok nito ay big­lang isinara ni Arana ang pintuan ng kuwarto at dito na siya sapilitang hinipuan sa maselang bahagi ng katawan, niyakap at pinaghahalikan.

“Yakap-yakap po niya ako at sinabi ko sa kanya na huwag pero pinaghahalikan po niya ako. Nagpupumiglas ako hanggang sa nagawa kong makawala sa kanya,” kuwento pa ng biktima.

Agad namang inireport ni Macavinta ang insidente sa kanilang security personnel at agad na nagresponde ang mga ito.

Inaresto ng mga security guard si Arana at mabilis na itinurnover sa Parañaque City Police.

Pahayag pa ng biktima na hindi niya kilala ang komedyante at noong araw lamang niya ito nakita sa nasabing lugar.

Kasalukuyang nakakulong ang komed­yante na ayaw magsalita sa detention cell ng Station Investigation and Detective Management Branch ng Parañaque City Police.