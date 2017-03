Tweet on Twitter

May pabirong kasabihan “Ang taong nagigipit, sa Bumbay kumakapit!”

Maaaring nakakatawa­ ito sa iba, pero kung ating pag-isipang mabuti ay n­aglalarawan lamang ito ng kahirapan ng buhay ng mga pamilyang isang ­kahig-isang tuka.

Marahil ay marami sa atin ang nakaranas nang mangutang upang isalba ang kakulangan sa araw-araw na gastusin.

Sa ganitong situwas­yon, ang mabilis na matatakbuhan ay ang mga nagpapautang pero ma­laki magpatubo. Kapit sa patalim, ika nga, pero pikit-matang papatulan dahil wala namang bangko ang papayag na magpautang nang walang kolateral.

Sa micro-finance lending naman, napakahirap kang maaprubahan ­dahil napakaraming requirements na kailangan ninyong mai-produce. Kaya ang bagsak mo ay sa mga informal lenders. Pinakamabilis ang proseso at madaling makautang agad, sa 5-6 ng Bumbay!

Batang paslit pa lamang ako, may nakikita na akong nagpapautang na Bumbay. Sa katunayan, kahit saang sulok sa Pilipinas, kada tindahan ay hindi maaaring wala kang Bumbay na makikita.

Parte na sila ng ating lipunan. Noon ay naka-turban at sarong at nag­lalakad lamang, ngunit ngayon medyo umasenso­ na dahil karamihan sa kanila ay nakamotorsiklo­ o nakakotse na.

“Gusto mo utang pera? Puwede rin items, hulog ka sampu araw-araw,” ang madalas na­ting marinig sa kanila. Nakakabilib ang tiyaga niya sa paniningil at pasen­sya kapag hindi ka nakakapaghulog.

Sa kabilang banda, ­nakakatulong naman talaga sa mga nagigipit, pero kapag nakuwenta nating mabuti ay parang pinagsamantalahan tayo sa sobrang­ tubo na kanilang ipinapataw.

Sa halip na makaahon, mukhang lalo lang tayong nalugmok sa pagkakautang.

May pantapat na nga kaya ang ating gobyerno sa ganitong kalakaran?

Magpapalabas na umano ang Department of Trade and Industry o DTI ng alituntunin hinggil sa programa ng kasalukuyang administrasyon na “Pondo para Pag-unlad at Pagbabago” sa susunod na linggo o sa lalong ­madaling panahon.

Sa panayam ng inyong lingkod kay DTI Undersecretary Teodoro Pascua, sinabi niya na binabalangkas na nila ang alituntunin ng nasabing programa. Uunahin daw muna nila ang mga lalawigan na mataas ang insidente­ ng kahirapan tulad ng Mindoro at Sarangani.

Aabot sa P1 bilyon ang inisyal na pondo na ilalaan ng DTI para sa ­nasabing programa.

Inilunsad ito ng Duterte administration ­bilang kapalit ng loan shark scheme o ang sinasabing Bumbay pautang system. Aabot lamang sa 2% ang interest nito sa isang buwan hindi tulad ng Bumbay system na 20% ang interest k­ada buwan.

Aasahan po namin ito ha?