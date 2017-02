Kapag mahirap na adik pinapatay kapag pulis push up lang?! — Kiko

By Boyet Jadulco

Hindi makapag-move on si Sen. Francis ‘Kiko’ Pangilinan sa ibinigay­ na parusa ni Philippine National ­Police (PNP) chief Director General Ronald­ ‘Bato’ dela Rosa sa pitong pulis­ sa Angeles, Pampanga na sangkot sa ­robbery-extortion sa tatlong South ­Korean noong Disyembre.

Itinuturing kasi ni Pangilinan na ­kabaliwan ang parusang push up at ­sermon sa pitong pulis na nangikil sa tatlong Koreano.

Aniya, kapag mahirap na mamamayan ang nagkasala, agad na pinapatay at may cash reward pang naghihintay sa mga pulis subalit kung ang mga ­pulis naman ang gumawa ng kabulastugan, parang nag-exercise lang sila sa gaan ng ibinigay na parusa.

“Kapag mahirap na ‘nanlaban’ na addict pinapatay, kapag abusadong krimi­nal na pulis, pinagpu-push up. Anong klaseng kabaliwan ito?” ayon kay Pangi­linan na dating chairman ng Senate committee on justice and human rights.

Matatandaan na sa isinagawang pane­nermon ni Dela Rosa sa pitong pulis, sinabi nito na ang ginawa nilang pangingikil sa tatlong Koreano ang siyang sumisira sa imahe ng PNP.