Kamara tali ang kamay sa narco-solons

Hindi basta-basta magagalaw ng liderato ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang dalawang mambabatas na kasama umano sa narco-list ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ito ang nilinaw ni Isabela Rep. Rodito Albano, miyembro ng makapangyarihang Commission on Appointment (CA) at committee on dangerous drug ukol sa kaso ng da­lawang tinaguriang ‘narco-solons’.

“Kung mayroon mang ebidensya laban sa kanila, hindi ang House ang gagawa ng aksyon dyan kundi ng mga proper agency tulad ng Department of Justic (DOJ),” pahayag ni Albano.

Dahil dito, hindi aniya maaaring pangalanan ang mga mambabatas na ito na wala pang naihahaing kaso kaya hindi masisisi si House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez kung hindi nito sinasabi kung sino ang narco-solons.

Mismong si Alvarez na may kopya ng narco-list ni Duterte ang nagkumpirma sa mga mamamahayag sa Kamara na may dalawang mam­babatas na nasa lista­han kung saan isa sa mga ito ay taga-Mindanao.

Pawang ‘protector’ umano sa iligal na droga ang kategorya ng dalawang mambabatas na ang isa ay verified na ang impormasyon habang ang isa ay patu­loy pang iniim­bestigahan.

Sinabi ni Albano na gustuhin man umano ng Kongreso na magsagawa ng sariling imbestigasyon sa dalawang mambabatas ay hindi pa rin magagawa dahil kailangang may maghain ng pormal na reklamo sa Ethics committee.

“So ano ang iimbestigahan mo kung walang formal complaint?,” ayon pa kay Albano kaya hiniling nito na kasuhan na ang dalawa sa DOJ kung may sapat ng ebidensya. Aniya, tiyak na kapag ginawa ito ng ahensya ay susunod na ang aksyon ng Kongreso.