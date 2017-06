Kamara sa SC: Disiplina pairalin

Iginagalang ng liderato ng Kamara ang panananaw ­nina Supreme Court (SC) Chief Justice Ma. Lourdes Sereno at Court of Appeals Presiding Justice Andres Reyes, Jr., hinggil sa ‘hidwaan’ ngayon ng Kongreso at CA Special Fourth Division subalit kailangang disiplinahin umano ng mga ito ang tatlong justices sa nasabing dibisyon.

Ito ang sagot ni House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez matapos maglabas ng joint statement sina Sereno at Reyes na nanawagan sa Kamara na ikonsidera ang kanilang “show cause order” laban kina Special 4th Division Acting Presiding Justice Stephen Cruz at Justices Erwin Sorongon at Nina Antonino-Valenzuela.

Ang desisyon ng House committee on good government and public accountability na padalhan ng show cause order ang tatlong nabanggit na justices ay kasunod ng kautusan ng mga ito na pakawalan ang Ilocos 6 na ikinulong matapos ma-contempt dahil sa hindi pagsasabi umano ng katotohana sa pagdinig ng komite hinggil sa cash advances ng Ilocos Norte provincial government sa tobacco excise tax noong 2011 at 2012 na ipinambili ng mga sasakyan.