Kamara pabor sa Martial Law extension

Bukas ang Mababang Kapulungan ng Kongreso kung hihilingin ng Office of the President na pala­wigin ang 60 days na Martial Law at suspensyon ng writ of habeas corpus sa Mindanao.

“If necessary,” ani House Speaker Pantaleon­ Alvarez nang tanungin kung susuportahan ng mga ito ang pagpapalawig sa buhay ng Martial Law sa Mindanao dahil ang Proclamation 216 ay mayroon lamang 60-araw.

Nagsimula ang 60-day period ng Batas Mili­tar sa Mindanao noong Mayo 23, 2017 at nakatakda itong mapaso sa Hulyo 22, o isang araw bago ang ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Duterte sa Hulyo 24.

Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa tapos ang military operations sa Marawi City na kinubkob ng pinagsamang puwersa­ ng Maute at Abu Sayyaf Group na naging dahilan para magdeklara ng Martial Law si Duterte sa Mindanao.

Maliban dito, mangilang-ngilan pa lamang sa mga ipinapaaresto na sangkot umano sa rebelyon at terorismo ang nadakip kaya marami ang naniniwala na kulang ang 60-araw.

Gayunpaman, hindi­ sinabi ni Alvarez kung kailangang mag-convene na ang Kongreso sa isang joint session sakaling humingi ng ekstensyon si Duterte sa idineklarang Martial Law sa Mindanao.