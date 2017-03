Kamara nagpreno sa tax reform package

Tweet on Twitter

Prumeno ang House committee on ways and means sa pagpapatibay sa tax reform package ng Palasyo ng Malacañang matapos magpasya ang mas nakakaraming miyembro ng komite na bumuo muna ng Technical Working Group (TWG), na siyang mag-aaral sa nasabing panukala.

Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Quirino Rep. Dakila Carlo Cua, nagmosyon si House minority Danilo Suarez na huwag munang pagbotohan sa committee level ang House Bill 4774 o tax reform package.

Ginawa ni Suarez ang mosyon matapos tanungin ni House deputy speaker Raneo Abu kung anong sistema ng botohan ang gagawin kung saan sumagot si Cua na nais ng Department of Finance na pagbotohan ito ng isang pakete lamang.

“I wanna second (the motion) that,” ani House deputy speaker Gloria Macapagal-Arroyo kaya sinuspendi ni Cua ang pagdinig at nag-usap-usap muna ang mga ito.

Dahil hindi puwedeng magpasyang mag-isa, idinaan ni Cua sa botohan ang mosyo na bumuo ng TWG para pag-aralan ang panukala, kung saan 16 ang pumabor at isa ang kumontra sa katauhan ni ACT party-list Rep. Antonio Tinio dahil nais nito na abandonahin ng komite ang nasabing panukala.