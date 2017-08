Kamara may papasko sa mag-asawa

May pamasko na ang Mababang Kapulungan ng Kongreso sa mga mag-asawang hindi nagkakasundo o hindi na masaya sa kanilang buhay may-asawa.

Sa isang panayam, sinabi ni House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez na bago mag-Pasko ay pagtitibayin nila sa ikatlo at huling pagbasa ang kanilang House Bill 6027 o Dissolution of Marriage bill.

“Pipilitin natin dito sa House of Representatives na maipasa ‘yan bago mag-Pasko,” ani Alvarez dahil kailangan aniyang matulungan ang mga mag-asawa na hindi na masaya sa buhay.

Bukod kay Alvarez ay tumayong principal author sa nasabing panukala sina Ifugao Rep. Teddy Bagui­lat at Albay Rep. Edcel Lagman, Bayan Muna Rep. Carlos Zarate, ACT Teachers Party List Reps. Antonio Tinio at France Castro, Gabriela Party List Reps. Emmy de Jesus at Arlene Brosas, Anakpawis Rep. ­Ariel Casilao at Kabataan Party-list Rep. Sarah Elago.

Sinabi ni Alvarez na maraming mag-asawa na dumaranas ng problemang tulad ng pinagdadaanan nga­yon nina Commission on Election (Comelec) Chairman Andres Bautista at Patricia ‘Trish’ Paz-Bautista.

Ang pinaka-ground ng dissolution of marriage ni Alvarez ay ‘unhappiness’ o hindi na masaya ang isa sa mag-asawa at kailangan nang maghiwalay ng hindi na dadaan sa masalimuot na proseso tulad ng annulment.

Nilinaw din ng House leaders na mawawalan na ng poder ang Solicitor General (Solgen) sa paghihihiwalay ng mag-asawa sa ilalim ng Dissolution of Marriage.