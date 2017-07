Kamara magtatayo ng kulungan

Bukod sa paggawa ng mga batas, binabalak din ng Kamara na magtayo ng kulungan para sa mga taong nagkakasala at nagsisinungaling sa kanilang imbestigasyon.

Ibinunyag kahapon ni Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel, chairman ng house committee on good government and public accountability, na makikipagkita siya ngayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez upang pag-usapan ang posibilidad ng pagtatayo ng detention facility ng Kamara.

Binanggit ni Pimentel na wala kasing detention facility ang Kamara kundi ginagamit lang ang kuwarto ng Sgt. At Arms upang doon pansamantalang ipiit ang mga resource person o guest na pinatawan ng contempt.

“I’m meeting Speaker Alvarez tomorrow. I already brought this up to Cong. Rudy (Fariñas) na dapat siguro mag-construct na ang Congress ng detention area. At least two rooms kasi wala talaga kaming detention center or detention room,” ayon sa kongresista.

Sa ngayon ay may anim na empleyado ng provincial government ng Ilocos Norte ang nakadetine sa Kamara sapul noong Mayo 29 matapos silang i-contempt sa hindi pagsagot nang maayos hinggil sa P66.45 milyong halaga ng biniling sasakyan gamit ang share ng kapitolyo sa excise tax sa sigarilyo.

Maaari pang madagdagan ang preso ng Kamara kapag hindi sumipot si Ilocos Norte Gov. Imee Marcos sa hearing ng komite ngayong Hulyo 25.

Dagdag pa rito ang posibilidad na ipaaresto din ng Kamara ang kapatid nitong si dating Sen. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. dahil naman sa pagbibigay ng payo sa kanyang kapatid na huwag dumalo sa imbestigasyon ng kapulungan.

Namimiligro rin na ipakulong ng Kamara sina Court of Appeals (CA) 4th Division Acting Presiding Justice Stephen Cruz at Justices Erwin Sorongon at Nina Antonino-Valenzuela dahil sa umano’y pakikialam sa imbestigasyon ng Kamara.