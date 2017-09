Kamara ‘di papayag sa resignation ni Du30

Hindi sasang-ayunan ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang pagre-resign ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil may responsibilidad umano ito na tapusin ang kontratang ibinigay sa kanya ng sambayanang Filipino noong nakaraang eleksyon.

Ito ang sinabi kahapon ni House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez matapos sabihin ni Duterte na handa itong magsumite ng kanyang resignation sa Kongreso kung wala ng tiwala sa kanya ang taumbayan.

“Ako hindi ko papayagan ‘yan sa House of Representatives,” ani Alvarez nang humarap ito sa Kapihan sa Manila Bay media forum sa Cafe Adriatico sa Malate, Manila.

Ayon sa House leader, binigyan ng mamamayan si Duterte ng mandato na pamunuan ang bansa sa loob ng 6 na taon na nagsimula noong Hulyo 2016 at matatapos sa Hunyo 30, 2022.

Kailangang tapusin aniya ng Pangulo ang mandatong ibinigay sa kanya ng sambayanang Filipino noong nakaraang presidential election kaya hindi papayagan ng mga ito na iwanan nito ang presidency.

“Gawin niya ang trabaho niya, tapusin niya because the people entrusted him with the position. Merong contract with the people e. Tapusin natin ‘yung kontrata sa sambayanan,” ani Alvarez.

Naniniwala ang House leader na kaya naisip ni Duterte ang pagre-resign ay dahil sa frustration dahil kulang na kulang ang natitirang 5 taon sa kanyang administrasyon para mai-deliver ang lahat ng mga ipinangako nito sa taumbayan na pagbabago.

“Sa tingin ko nasabi niya ‘yun out of frustration because we do not have the luxury of time. Ang natitira sa term niya ay 5 taon na lang at napakarami pang hindi nangyayari,” ani Alvarez.