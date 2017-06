KALUSUGAN NI DU30 IPINAGDARASAL

Isinantabi ng Legitimate minority sa Kamara ang kanilang pagiging oposisyon sa Duterte administration dahil nananalangin ang mga ito na maayos ang kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ginawa ni Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat ang nasabing pahayag sa gitna ng iba’t ibang espekulasyon hinggil sa tunay na lagay ng kalusugan ni Duterte na biglang nawala sa mata ng publiko.

“I really wish PRRD well. He might be sick but I hope he’s not gravely ill. At d end of the day, tao siya at Pangulo natin,” ani Baguilat kaya kasama umano sila sa mga nana­nalangin na nasa mabuting kalaga­yan ang Pangulo.

Magugunita na simula noong Hunyo 12, ay hindi na nagpakita sa publiko si Duterte subalit ayon sa kanyang mga tauhan sa Palasyo ng Malacañang ay nagpapahinga lang ito.

Gayunpaman, hindi pa rin mapigil ang mga tao na maghinala kaya naglabas si Special Assistant to the President Bong Go ng larawan na walang sakit si Duterte.

“Ang dami mga conspiracy theorists at mga hinala tungkol sa kalusugan niya. I pray though for d President’s health and that of the nation,” ayon pa kay Baguilat.

Mas maigi rin, aniya, na pag-aralan ng Malacañang na ilantad sa publiko ang totoong kalagayan ni Duterte dahil naintindi­han naman umano ng mamamayang Filipino kung napagod lang ito kaya nagpapahinga.

“If he’s just tired, then it’s understandable. Stress can do that. If he’s sick with something, maiintindihan ko kasi matanda na din siya. But if it’s more serious, best to inform nation as Constitution says,” ayon pa kay Baguilat.

Kaugnay nito, nagpa­labas naman ng abiso kahapon si Special Assistant to the President Bong Go na si Pangulong Duterte ay tutungo ngayong araw sa Butuan City sa Agusan del Norte.

Ang Pangulo ay inim­bitahan ni Gov. Angel Amante-Matba na bumi­sita sa kanilang lalawigan noon pang Mayo.

Ito ang unang pagkakataon na makikihalu­bilo sa publiko si Pangulong Duterte sapul noong dumalaw siya sa burol ng walong sundalong namatay sa Marawi City noong Linggo ng gabi.