Kalusugan ni Digong ginagamit ng mga kritiko

Kalusugan ni Digong­ pinaglalaruan dahil­ walang isyu laban sa ­kanya?

Dahil wala umanong maibatong isyu ng katiwalian laban kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte, pinagdidiskitahan ng mga kritiko ang kanyang kalusugan.

Ito ang pahayag ni ­administration Congressman Robert Ace Barbers matapos gawing isyu ng mga kritiko ni Duterte ang hindi nito pagpapakita sa publiko sa loob ng isang linggo.

“Because of the lack of issues against Duterte such as corruption, abuses, etc., they will just throw i­ssues which does not concern the nation against him in order to them to be relevant,” ani Barbers.

Sinabi ng chairman ng House committee on dangerous drugs na hindi na kailangang magpa­kita araw-araw ang Pangulo dahil puwede naman itong magtrabaho nang tahimik sa kanyang tanggapan.

Ginawa ng mamba­batas ang pahayag dahil­ luma­lakas ang demand ng publiko sa Malacañang na isiwalat ang katotohanan­ sa tunay na lagay ng kalusu­gan ng Pangulo dahil ­tahimik ito sa loob ng isang linggo.

Kabilang sa mga humihiling na maging transparent ang Malacañang sa kalusugan ng Pangulo si Ifugao Rep. Teddy­ Brawner Baguilat dahil nakataya umano ang ­national security.

“I believe he is in good health, no need to divulge his health condition,” ayon­ naman kay Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel.