KALMA LANG MUNA SA MARTIAL LAW!

Walang dapat na ikaalarma.

Ito ang kalmadong sagot ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimen­tel III, sa banta ni Pangulong Rodrido Duterte na mapipilitan siyang magdeklara ng Martial Law sa Mindanao kung magpapatuloy ang paglala ng karahasan sa rehiyon.

Ayon kay Pimentel,­ na taga-Mindanao, kung magdeklara man ng Martial Law ang Pangulo ito’y sa mga piling lugar ­lamang na kailangang isailalim sa kontrol.

Kaya, ayon kay Pimentel, “no need to be alarmed”.

Paglilinaw pa ng senador, kung gagawin man umano ito ng Pangulo ay wala naman umanong ibang hangad ito kundi ang maibalik sa normal at maayos na kalagayan ang ilang lugar sa Mindanao.

Ang bantang pagdeklara ng Martial Law ng Pangulo ay dulot na rin sa patuloy na pang-aatake ng teroristang Abu Sayyaf­ kabilang na rito ang pagpugot sa ulo ng isang German hostage.

Gayundin ang pambobomba sa isang eskuwelahan sa Zamboanga at ilang grenade attacks sa Central Mindanao.

Kaugnay nito, nili­naw ng Malacañang na isang hamon sa mga local government units ang ibinabalang Martial Law ni Pangulong Duterte sa Mindanao.

Ito ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella ay upang tumulong at kumilos ang mga local government officials sa pagresolba ng mga problema sa Mindanao.

Idinagdag pa ni Abella na ang binitiwang paha­yag ng Pangulo ay upang bigyang-diin ang lalim, kaluwagan at kawalan ng batas at pananaig ng karahasan sa Mindanao­ na kung hindi siya tutulungan ay mauuwi sa deklarasyon ng Martial Law sa nasabing rehiyon.

Ipinaliwanag pa ni Abella na sa pamamagitan ng planong pagdedeklara ng Martial Law sa Min­danao, umaasa ang Pangu­lo na maiisip ng mga local leaders ang kahalagahan ng pagpapairal ng batas at upang kalaunan ay tulungan ang gobyerno na labanan ang problema sa terorismo, ilegal na droga at iba pang ugat ng nangyaya­ring kaguluhan sa rehiyon.