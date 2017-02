Kaligtasan ni De Lima siniguro ni Aguirre

Tweet on Twitter

Tiniyak ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre­ II ang kaligtasan ni Senadora­ Leila de Lima sa sandaling magpalabas ng warrant of arrest kaugnay sa kasong may kinalaman sa paglaganap ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison (NBP).

“‘Yun siguro ang nasa isip niya. Hayaan po nating ilahad niya ang nasa isip niya. Pero palagay ko po, 100 percent, hindi mangyayari iyun,” ayon kay Aguirre.

Una nang hiniling ni De Lima na mailagay siya sa ligtas na lugar sa sandaling mailabas na ang warrant of arrest laban sa kanya.

Pinangangambahan ni De Lima na mabiktima siya ng tokhang sa loob ng pagkukulungan sa kanya.

Ito ay sa dahilang minamadali na umano ni Aguirre ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na droga sa NBP.

Itinanggi naman ni Aguirre­ ang alegasyon ni De Lima.

“Lahat ng tao sa Facebook nagtatanong, kaila­n daw, pagkabagal-bagal daw natin. Kaya nagtataka ako, paano mag-aapura, bugbog na nga ako sa social media na bilis-bilisan daw namin,” ayon kay Aguirre.