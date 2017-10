Kaligtasan ng mga turista dapat tiyakin ng DOT

Kinalampag ng isang kongresista ang Department of Tourism (DOT) para tiyaking ‘safe’ ang lahat ng adventure sports centers para sa lokal at dayuhang turista na mahilig sumabak sa extreme at adventure sports.

Bilang vice chairman ng House Committee on Tourism, hinimok ni Iligan City Rep. Frederick Siao ang DOT na rendahan at magpatupad ng minimum standards para masigurong iwas sa disgrasya ang mga theme park kabilang na ang adventure sports, extreme sports at iba pang sports tourism destinations sa iba’t ibang panig ng bansa.

Hindi aniya maikakaila ang mga naiulat na aksidente na humantong sa pagkamatay ng ilang Pinoy at mga turistang dayuhan na ang pakay sana ay mag-enjoy sa kapana-panabik na karanasan na hatid ng zipline, parasailing, river rafting, skydiving, at iba pa.

“Safety and security of our tourists must be assured. If the DOT does not have the personnel, it can certainly accredit competent and professional firms that can conduct the safety and security checks on its behalf,” pahayag ni Siao. Ang minimum Philippine standards dapat aniya ay nakaaagapay sa ‘globally-recognized standards.’