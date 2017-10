‘Kalandian’ ni Solenn Heussaff na-video, inilantad ng dyowang si Nico

Bukod sa nagiging pang-good vibes ng mga netizens, lalo na ng mga followers nina Nico Bolzic­o at Solenn Heussaff ang mga IG videos na pino-post ni Nico sa misis niya na si Solenn, sure kami na mas marami ang mas naseseksihan at mas magpapantasya pa kay Irish ng Alyas Robin Hood.

Tila naka-pantulog pa si Solenn habang gumigiling-giling ito at may ice pack na nakadikit sa mata niya kaya sobrang sexy habang gumigiling sa bagong kanta raw ni Shakira.

Wearing the Blossom Jean jacket and scarf by #LAHI #MiaxSolennxVavi #raybanPh ( wearing the Jajo by Rayban 🙂 ) A post shared by Solenn Heussaff (@solenn) on Oct 13, 2017 at 6:41pm PDT

Sabi nga ni Nico, hindi na raw nasa-shock si Solenn kapag bini-video­ niya. In fact nag-showdown na rin si Solenn sa harapan ng asawa at seksing-seksi na gumiling-giling ito sa harapan ng mister niya na akala mo isang sexy dancer sa pa-stag party.

Base sa mga comments, ang dami talagang bet na bet ang mga IG videos ni Nico kay Solenn.

Sabi nga ni @allezurc26, “Hahaha so sexy walang keme talaga.”

Nag-comment din si Yassi Pressman na kilalang hataw sa dance floor at sey niya, “I only know how to dance. I need to learn how to take care of my eyebags simultaneously too!”

Sinagot naman ni Nico si Yassi nang, “based on @solenn u are the best dancer in the country at the moment! For eyebags treatment she can help you.”

Obviously, hindi napigilan ng Kapuso actor na si Benjamin Alvez ang mag-comment. Sey ni Ben, “Your husband is the shit @solenn hahaha.”

Sa naturang video, ibinuko na rin ni Nico na aware na talaga si Solenn sa mga panakaw na pangbi-video niya rito. Sey niya kasi sa caption, “May be a bit too much for Social Media, but this is #wifezilla when she discovers a new Latino Favorite song, congrats @shakira u made the cut! My videos don’t shock her anymore. #elbolzico wins! Fatality! For lesson on how to dance and take care of your eye bags simultaneously please DM @solenn.”

Migz Haleco kabadung-kabado vs. Jake Zyrus, Jona at Morisette

Noong wala pa sa mainstream music, pinangarap din daw ni Migz Haleco, isa sa mga contract artist ng Star Music, na what if magpadala rin siya ng sarilin­g composition ng kanta sa Himig Handog.

Kung sa mga kantang isinulat niya, siguro raw ay may 15 na siyang composition, pero hindi raw niya natuloy gawin noon hanggang sa mag-focus na nga siya sa pagkanta talaga at the same time pag-aaral.

Pero fate has its own plan. Hindi pala as composer ang unang entry ng PPL artist na si Migz kung hindi bilang interpreter ng kanta ng songwriter na si Eric de Leon for his song, ‘Bes’.

Si Migz ang nag-interpret ng song at isa siya sa lumalaban sa iba pang interpreters na sina Jona, Jake Zyrus, Morissette at iba pa. Kumpara sa mga kasabayan niya ngayon, masasabing nakakaangat na ang mga ito sa kanya dahil mas matagal na, marami nang nagawa at followers.

Hindi ba siya kabado?

“Siyempre sobrang pressured. Noong una, nakita ko pa lang ang poster, parang na-excite ako. Kasabay ko sila, mga pioneer na. Pero noong presscon, nakita ko sila, ‘yun na, kinabahan na ko. Even noong ini-interview ko, kabadong-kabado ko.”

Natutuwa lang daw siya dahil magaganda naman ang feedback na naririnig nila at nababasa sa kanta.

Sa ngayon, kasalukuyan na ring ginagawa ni Migz ang first solo album niya under Star Music. Posible raw na i-release ito after ng Himig Handog.

Ang first album niya under Star Music ay may ka-duo pa siya, si Maya. And as we all know, kapapanganak pa lang nito sa anak kay Geoff Eigenmann at masaya naman daw si Migz doing solo. Pero wala ring problema sa kanya kung duo pa rin sila ni Maya or ibang artists.

Though when asked kung sino ang dream niyang maka-collaborate, consistent siyang talaga sa pagsasabi na sina Bamboo at KZ Tandingan.

Sa mga gustong bumoto para sa kantang Bes, just type MORHHSONG2 at i-send sa 2366. P1 lang per vote at maximum of 5x per day.

Sikat na Kapamilya leading man ipapalit kay John Lloyd

AS we all know, kasalukuyan pa ring nasa Europe si John Lloyd Cruz bilang si Romeo ng Home Sweetie Home. Either nagbabakasyon, may inaayos o kung anumang personal na mga bagay na gusto nitong gawin kasama ang girlfriend na si Ellen Adarna.

Pero mali ang balitang dahil nag-indefinite leave si John Lloyd sa ABS-CBN, which include of course, his Saturday sitcom na Home Sweetie Home e, mawawala na raw ang isa sa top-rating comedy show ng network.

Mali ang balita at mga ispekulasyon. Katulad na lang kagabi, base sa kuwento, pinalabas na nasa isang out-of-town trip si Romeo at si Julie, played by Toni Gonzaga (na nasa Europe rin ngayon kasama ang kapatid na si Alex Gonzaga, husband, Paul Soriano and their baby Seve) ay bumalik sa pagtuturo sa eskuwelahan.

Dito siya nagkaroon ng conflict sa special guest na si Mae Paner. Nag-guest din si Miko Penaloza. So, actually, with John Lloyd’s indefinite leave, parang mas marami pa ngayong puwedeng gawing kuwento at twists sa Home Sweetie Home at makapag-guest pa kahit mga sikat na Kapamilya leading men.

Ngayong araw naman ng Linggo, patuloy ang pagpapasaya sa Banana Sundae sa hapon na nagse-celebrate ng 9th anniversary at ang Goin’ Bulilit sa gabi.