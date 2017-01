KAHIT NAGKAKASAMAAN NG LOOB…

SAKTO sa first live show ng Eat Bulaga sa Bagong Taon ang 25th birthday celebration ni Alden Richards kahapon.

Dahil birthday niya ay may prod number ang Pambansang Bae na may pa-harness at patiwarik sa ere.

Medyo mabigat na si Tisoy at mukhang dapat na siyang mag-workout ulit.

Dumagsa ang Alden fans sa Broadway studio, na may parada ng birthday cakes na karamihan ay Iron Man ang design bilang ito ang paboritong superhero ng b-day boy.

Inisa-isa niyang pasa­lamatan ang iba’t ibang fans club niya at ang buong AlDub Nation, tapos ay may b-day message sa kanya ang representative ng bawat grupo.

Sabi ng Aldenatics, hindi artista si Alden kundi kaibigan at tunay na tao ‘pag kasama nila.

Bukod sa more success ay LOVELIFE ang wish ng fans ni Tisoy para sa kanya.

Dayalog ng Kapuso heartthrob, sana this 2017 ay suportahan ng lahat ang kanilang soap opera ni Maine Mendoza (na Destined To Be Yours).

“Panibagong adventure na naman ‘to sa ­aming dalawa ni Maine because this is gonna be our first ever soap opera together.

“So, sana po, kung gaano n’yo sinuporta­han ang Imagine You & Me, ganu’n din po ‘yung makuha namin sa soap naming dalawa.”

Nagbigay rin ng mensahe ang kanyang EB Dabarkads at ang hirit ni Ryan Agoncillo, bilib siya sa sobrang pagiging focused ni Alden, pero 25 pa lang daw ito, so puwede pa itong maligaw ng landas.

Ang ibig sabihin ni Ryan, puwedeng mag-enjoy si Tisoy dahil sobrang focused ito sa trabaho at sa mga responsibilidad.

Si Ryan daw ang bahala sa mga puwede nilang i-enjoy.

Nagsalita rin ang Trops barkada at halos lahat ng That’s My Bae ay sinabing si Alden ang inspirasyon nila.

Sambit ng Pambansang Bae, “Thank you po and I’m more than happy to serve as an inspiration to a lot of people. At sa mga kaedad ko, sana pa­tuloy lang tayong maging mabuting tao.

“Kasi, laging nire-reward ni Lord ‘yung mabubuting tao.

“So, huwag tayong makakalimot sa Kanya. Kasi, when you love God, everything will follow. So, thank you so much. Salamat po.”

Silver anniversary na raw ng buhay niya, sabi ni Tisoy. Biniro tuloy siya ni Allan K na kaya pala siya naka-silver outfit.

***

Hindi siyempre kumpleto ang selebrasyon kung wala silang production number ni Maine.

Naka-silver din si Menggay nang mag-dance prod ang AlDub ng mga Galawang Bae.

Ang sabi ni Meng sa kanyang message for the b-day boy, “Alden, 25 ka na. Kung anuman ‘yung mga kahilingan mo sa Diyos, kung anuman ‘yung aspirations mo, sana matupad.

“At sana, lagi kang masaya and alam mo naman ‘yung mga bagay na sinasabi ko sa ‘yo.

Sana, huwag mong kakalimutan ‘yon.

“Gets ko naman na ayan, trabaho-trabaho. Pero huwag mo pa rin kalimutan na magpahi­nga minsan. Take a break and enjoy mo ‘yung life.

“Kasi, bata pa tayo, eh. Marami pa tayong magagawa. Huwag kang masyadong kayod-kuwarenta-anyos!” natatawang bulalas ni Meng.

“‘Yun lang. Sana lagi kang masaya and I’m always here for you. ‘Yun lang. Happy, happy birthday!” dugtong pa nito.

***

Sinagot ito ni Alden ng, “Ako naman, alam mo naman ‘yung mga nangyari sa atin before. 2016, good-bad, happy-sad, ups and downs, ang dami.

“Pero sana ma-realize mo na kahit hindi tayo madalas na nagkikita, nagkikita lang tayo madalas sa barangay, pero ‘yung pag-aalaga ko sa ‘yo, ‘yung care ko sa ‘yo Maine, hindi nagbabago ‘yon.

“Kahit from afar lang ako, aalagaan pa rin kita the most I can.

“So, kung anuman ang meron tayo nga­yon, sana this 2017, palakasin natin. Sana kung ano ‘yung relationship natin ngayon, palakasin natin ‘yon. Patatagin natin ‘yon. Kasi, ang daming mangyayari sa 2017.

“And I’m thankful for you being there. For you being there for me, kahit na minsan, nagkakasamaan tayo ng loob. Thank you, Maine!”

“Ay, may LQ?!” tili ni Allan K, na may pa-bangs ang hair ngayong 2017.

Reaksyon ni Maine, “Ayun. Basta sana, lagi kang masaya, Alden. At saka ‘yung mga sinasabi ko sa ‘yo, huwag mong kakalimutan.”

“Hashtag noted. Ha! Ha! Ha! Thank you, Maine. Thank you so much,” pakli ni Tisoy.

Sumigaw ng, “KISS!!!” ang studio audience. Sa cheeks iki-kiss ni Meng si Alden pero humarap ito, so nagtama ang mga lips nila.

Tilian ang fans.