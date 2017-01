Kahirapan naman ang asikasuhin

Kung mayroong isang kahilingan ang isang kongresista na gagawin ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong 2017 ay ibaling ang kanyang atensyon sa mas matin­ding problema ng bansa — ang kahirapan.

Ayon kay Liberal Party (LP) Congressman Teddy Brawner Baguilat ng Ifu­gao, habang tumatagal at habang lumolobo ang populasyon ng Pilipinas marami pa rin ang naghihirap at dito, aniya, dapat gamitin ni Duterte ang kanyang political capital.

“I wished that the President would use his massive political capital­ to tackle other pressing issues, such as poverty.­ While the levels have continued to go down, it still affects more than 20 percent of the population,” ani Baguilat.

Sa nakaraang anim­ na buwan ni Duterte sa gobyerno, nakapokus ang kanyang atensyon sa kampanya laban sa iligal na droga at mistulang nakaligtaan umano nito ang pangunahing problema ng mamamayang Filipino.­

Bukod sa droga ay naubos din ang oras ni Duterte sa pakikipag-away sa United Nations (UN), European Union (EU) at lalo na sa Estados Unidos kaya tila ­nakaligtaan ang pangunahing problemang ito ng mga Filipino.