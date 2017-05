Kabayo, nag-attitude sa KASAL nina Benjie & Sinag

KASALANG Benjie Rosales at Sinag Obispo na mamayang gabi sa finale ng AlDub teleserye na Destined To Be Yours.

Sa bayan ng Pelangi naganap ang pag-iisang dibdib ng magka­babata at magka-destiny na sina Benjie at Sinag.

Ang ganda ng wedding setup sa kanilang malayong lokasyon sa Quezon province, na kinarir ng florist at production designer.

Touching ang wedding vows ng bride and groom, na may nagsabi sa aming sina Alden Richards at Maine Mendoza mismo ang sumulat.

Matutuwa ang AlDub/MaiChard fans kung ang dalawa mismo ang gumawa ng kanilang vows sa kasal, pero may nagbulong din sa amin na ang sumulat nito ay si Direk Irene Villamor.

Sa halip na bridal car ay sa karwahe suma­kay ang beautiful bride, kaya naghanap pa sila ng kabayo para maghatak ng karwahe.

Natawa kami sa tsikang tila nainip ‘yung kabayo sa paghihintay na makunan ang eksena.

So, nu’ng take na ay parang ayaw na raw nitong maglakad para umandar ang karwaheng sinasakyan ni Maine.

Tapos, habang tahimik ang lahat sa exchange of vows ay nakarinig sila ng ingay, ‘yun pala ay sa diyaskeng kabayo nanggagaling ang unwan­ted sound.

Siyempre, may umaatikabong halikan ulit sina Alden at Maine sa kasalan nang mag-kiss na ang bride and groom.

Sinisiguro ng GMA na matutuwa, maiinlab at kikiligin ang fans ng dalawa, na sa dulo ng istorya ay magiging mag-asawa ang mga bida ng Destined To Be Yours.