Kabayan partylist rep. sinibak

By Tina Mendoza

Sinibak na ng Kaba­yan Partylist Group ang ikalawang nominado nito sa Kamara na si Rep. Ron Salo at 3 pang miyembro dahil sa paglabag sa kanilang Constitution and By-Laws.

Maliban kay Salo sibak din bilang miyembro sina Pedro Parrocho, Joshua Sebastian at Vic Caguimbal.

Una nang nagsagawa ng Special Party Congress ang mga Commission on Elections (Comelec)-registered voting delegates ng Kabayan Partylist kung saan niresolba nito ang gusot sa pagitan ni Salo at ni Kabayan Party­list First Nominee Harry Roque.

Ayon sa partido, pinawalang bisa nito ang ‘Board of Trustees,’ na binuo ni Salo kung saan nagsilbing miyembro ng Board sina Parrocho, Sebastian at Caguimbal, malinaw umano na nilabag nito ang kanilang Constitution and By-Laws.

Nakasaad sa Section 1 ng Article IV ng Kabayan Partylist Constitution and By-Laws na ang party Congress ang siyang highest policy-making body ng partido, may kapangyarihan itong mag-elect at magtanggal ng miyembro na lalabag sa kanilang By-Laws.

Samantala pinawalang bisa rin ng Special Party Congress ang ipinalabas na Resolution No. 2017-01 ni Salo na nagtatanggal kay Roque bilang Kaba­yan PartyList nomi­nee, nilinaw ng partido na nanatiling First Nominee ng partido si Roque.