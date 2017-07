Kaanak ng drug lords bawal nang dumalaw

Inirekomenda ni House committee on dangerous drugs chairman Robert Ace Barbers na bawalan ang mga kaanak ng mga drug lords na dumadalaw sa New Bilibid Prison (NBP).

Ginawa ni Barbers ang pahayag matapos muling bumalik ang kalakaran sa ilegal na droga sa loob ng bilibid lalo na sa Medium Security compound kung saan nakulong ang ilang miyembro ng Bilibid 19.

Muling ibinalik sa Maximum Security compound ang Bilibid 19 na tumestigo noon kay Sen. Leila de Lima matapos matuklasan ang operasyon ng droga sa medium compound.

“Dapat warningan ‘yong mga dalaw, ‘yong mga kaanak ng mga drug lord na ‘to. Limit muna do’n sa mga kamag-anak ng drug lords, hindi naman natin sila sini-seclude,” ani Barbers subalit kailangan na aniya itong gawin.

Ayon sa mambabatas, bago payagan ang mga kaanak ng mga drug lord na dumalaw sa kanila ay dapat isailalim muna ang mga ito sa briefing.

“Dapat i-briefing sila na itong inyong mga dinadalaw ay nakasuhan dahil sa paglabag sa batas na kaugnay ng ilegal na droga.

Maaaring may involvement kayo o wala pero pinapaalam namin sa inyo na bawal kayong tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagdala o pag-smuggle ng cell phone sa bilibid. I think more of implementation ng polisiya,” ani Barbers.

Kailangan din aniyang tutukan ang may kontrol sa signal sa bilibid dahil noong kasagsagan ng imbestigasyon kay De Lima ay nabunyag na nagbabayad ang mga drug lord ng P100,000 sa tatlong oras sa signal.