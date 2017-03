Kaalyado ni Digong namumurong makulong

Tweet on Twitter

Namumurong makulong ng anim hanggang sampung taong pagkaka­bilanggo ang kapartido ni Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP-Laban na si dating Panglao, Bohol Mayor Doloreich Dumaluan matapos hindi makumbinsi ang mga mahistrado sa Sandiganba­yan na baliktarin ang unang sentensya sa kanya sa guilty sa kasong katiwalian.

Sa 12 pahinang reso­lution na inilabas ng Sandiganbayan Third Division, pinagtibay sa botong 3-2 ang guilty verdict na ipinataw kay Damaluan dahil sa kasong katiwalian noong Oktubre 27, 2016 kung saan sinentensyahan ito ng 6 na taon hanggang 10 taong pagka­kabilanggo.

Base sa resolusyong isinulat ni Sandiganbayan Presiding Justice Amparo Cabotaje-Tang na pinagtibay nina Associate Justices Alexander G. Gesmundo at Ma. Theresa Dolores C. Gomez-Estoesta, ibinasura ng mga ito ang motion for reconsideration ni Damaluan sa kanyang sentensya dahil hindi umano nakapagpakita ng sapat na basehan sa korte para baliktarin ang kanyang unang desisyon.

Dalawa sa mga miyembro ng division na sina dating Associate Justice Samuel R. Martires na itinalaga ni Duterte sa Korte Suprema at Michael Frederick L. Musngi ang hindi sumang-ayon sa guilty verdict kay Damaluan na PDP-Laban secretary general sa Visayas region.

Nag-ugat ang kaso ni Damaluan sa hindi umano nitong pag-aksyon sa application ng Bohol Beach Club (BBC) para sa locational certification na ihinain ng kumpanya noong Mayo 2005.

Sinabi ng korte na kumpleto ng papeles ang BBC subalit tumanggi si Damaluan na mag-isyu ng permit kung saan lumabas sa paglilitis na mayroon itong pending ownership sa lupang gagamitin sa expansion plan ng kumpanya.