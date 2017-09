K-adiks, sabik na sa paglabas ni Lee Seung Gi sa military camp!

Sa October 31 pa ang paglabas sa military camp ng isa sa Superstar ng Korea, si Lee Seung Gi, now Sergeant Lee Seung Gi of Special Forces, pero napakaingay na at napakarami nang balita tungkol sa mahigit isang buwan pa na pag-discharge niya.

January 2016 nang pumasok ng military camp si Lee Seung Gi at isa sa mga Korean celebrities na nag-enlist at pinananabikan ng mga fans sa buong mundo sa kanyang paglabas. Kung isa kang Korean man, you cannot avoid military service and Seung Gi even chose the hardest team, ang Special Forces.

Nagkaroon ng survey ang PMI among 2,400 men and women in their 20’s and 50’s kung sino ang pinaka-most awaited comeback among the celebrities, si Lee Seung Gi ang number one with 42.9%. Followed by Ji Chang Wook (Empress Ki, Healer, Suspicious Partner) na nakakuha lamang ng 18.3% at pangatlo naman si Im Siwan (Moon Embracing the Sun, The King in Love) with 16.8%.

Hindi naman nabanggit kung pang-ilan o nakasama ba sa top si Lee Min Ho (Boys Over Flowers, Legend of the Blue Sea) na ngayon ay kasalukuyan ding naka-enlist at nagsi-serve sa army.

Bukod dito, habang nasa loob ng camp, si LSG din ang nag-top sa isa pang survey nang magpa-survey ang Korea Defense Daily mula July 17 to August 20 sa mga aktibong military officers at soldiers sa palagay nila ay karapat-dapat na gumanap sa sequel ng Descendants of the Sun kung sakali at ipo-produce itong muli.

Pinili nila si LSG na nakakuha ng 245 votes na makakapag-portray ng ginampanang role ni Song Joong Ki bilang si Captain Yoo Shi Jin at sa tagalized version ay si Captain Lucas Yoo.

Ayon sa isang participant, “He seems to have done very well in military discipline as a Special Forces Man because he’s an actor who can express a soldier’s basic attitude and great discipline very well.”

Ang isang kasamahang sundalo naman ni Lee Seung Gi ay nagsabi na, “As a fellow soldier, I’d like to see him entering his 2nd golden age after his discharged.”

Ang Korean actress na naging bida ng historical drama na Dong Yi at naging leading lady na rin ni LSG sa Shining Inheritance na si Han Hyo Joo naman ang nag-top sa survey to remake the role of Song Hye Kyo with 192 votes.

At dahil nga marami na ang nag-aabang ng kanyang paglabas, iba’t ibang balita na rin sa Korea ang naglalabasan. Nandiyang ang una raw Korean drama na gagawin ni LSG ay ang fantasy drama na Hwa Yu Gi bilang si Sun Wukong.

May nag-aabang na rin daw na bagong variety show sa paglabas nito na mapapanood tuwing Linggo. Pero sa lahat ng ito, wala pang anumang kumpirmasyon mula sa kanyang Hook Entertainment Agency.

Kung meron man sigurado, ito ay ang magiging abala siya sa pagpo-promote nang nagawa niyang pelikula bago siya pumasok ng military, ang Marital Harmony (Goonghap).

Fans we’re asking too, “Will he appear again in New Journey to the West?” Ang iniwan niyang travel-reality show kasama ang mga dating cast ng 1n2D.

Si Lee Seung Gi ay kilalang Korean singer with numerous hit songs and albums and sold-out concerts. Bukod pa sa mga top-rating dramas niya na Shining Inheritance (ilang beses na ipinalabas sa GMA-7), Gu Family book at My Girlfriend is a Gumiho (ABS-CBN). Ilang awards na rin ang natanggap niya bilang variety show host.