JV may bad signal sa telcos

Isang araw bago ang Valentine’s Day, tila wala namang nararamdamang pagmamahal si Sen. JV Ejercito sa mga tele­communication companies sa bansa.

Ito’y matapos na magbanta si Ejercito na paiimbestigahan niya ito sa Senate committee on public services dahil sa masamang signal, mabagal na koneksyon sa internet at kawalan ng refund sa mga nawawalang load.

Sa kabila umano ng bilyun-bilyong pisong kini­kita ng telcos, wala namang ginagawang improvement sa serbisyo ang mga kumpanyang ito sa ilang milyong Pili­pinong subscriber.

“This is a huge disservice to us Filipinos. Lagi na lang kinakain load natin, tapos walang ­signal at mabagal pa ang ­internet. We have to ­demand for improved services. This should be the ­equivalent to every peso we Filipinos pay for ­every call, text, and internet service,” diin pa ng senador.

Nagbanta rin ang ­senador na silipin ang posibleng sabwatan ng ­telcos kung kaya’t ­hindi nila magawang gumastos para sa improvement ng kanilang serbisyo.