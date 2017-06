JUSTIN BIEBER, MAHIHIYA KAY JULIE ANNE

MANGHANG-MANG­HA ang mga banyaga sa cover version ni Julie Anne San Jose ng hit song na Despacito.

Mabilis na naging global dance hit at nag-#1 sa Billboard charts ang nasabing kanta na ­inawit ng Puerto Rican pop artist na si Luis Fonsi at ng Puerto Rican rapper na si Daddy Yankee.

Pagbigyan. A post shared by Julie Anne San Jose (@myjaps) on May 31, 2017 at 11:09pm PDT

Sa remix version nito ay kasama ng dalawa si Justin Bieber kaya rin ito naging ganu’n ka-phenomenal hit.

More than a week ago ay pinost ni Julie Anne ang sarili niyang version ng Despacito sa YouTube na kinunan sa isang studio.

As of kahapon ay meron na itong 330K+ views, pero ang nakaka­bilib dito ay ang daming international YouTubers na gumawa ng reaction videos sa nasabing cover song ni Julie at lahat ng mga ito ay abut-abot ang papuri sa Kapuso singer-actress.

Nakakatuwa na pawang mga foreigner ang pumupuri kay Julie Anne, pero hindi na kami nagtaka dahil panalo talaga ang version ng dalaga.

As in goosebumps levels ito, na nu’ng una naming marinig ay nagka-goosebumps kami dahil sa husay ng pagkaka­tirada ni Julie lalo na sa nakakabulol na Spanish lyrics nito.

At hanep ‘yung confidence ni Julie habang inaawit ito na para bang sarili niya itong kanta at aakalain mong Spanish ang first language niya at hindi Tagalog.

Nang minsan itong kantahin nang live ni Justin Bieber ay sobrang nagkalat si Biebs at kung anu-anong words ang pinagsasabi nito kaya na-BOO ito ng audience.

Mula noon ay tumatanggi na si Bieber na kantahin ito nang live.

Sa isang musicfest sa Sweden ay binato ng water bottle si Justin ng isang dismayadong fan dahil ayaw niyang awitin ang Despacito.

Mahihiya si Bieber sa sarili niya ‘pag nari­nig niya ang flawless at effortless rendition ni Julie Anne ng nasabing monster hit.

***

“She sounds beautiful in any language!” ang bonggang reaksyon kay Julie Anne ng American YouTuber na si @Hugknuckles.

“DAMN!” “WOW!” at “AMAZING!” ang mga nasabi pa nito, habang napapasayaw dahil may swagger daw si Julie.

“She’s nice on the ears and she’s nice on the eyes!” bulalas ng kasama ni @Hugknuckles na si @Hottsamn.

Manghang-mangha sila sa Spanish ni Julie dahil hirap silang mag-aral ng ibang language.

“How many language does she know?” tanong pa ng mga ito na sobrang impressed sa Kapuso artist.

As in BLOWN AWAY sila sa galing ni Julie Anne, na para sa kanila ay TOTAL PACKAGE.

Ang black American YouTuber na si Achilles ay gandang-ganda kay Julie Anne at tinawag nitong SEXY, SPICY at FEMININE ang version ng Pinay singer, na para sa kanya ay BETTER THAN THE ORIGINAL.

“Her Spanish is incredible. Her sexual appeal is off the charts!” pakli pa nito, sabay sabing NEW CRUSH na niya si Julie.

Ang beki YouTuber na si @BaddieKaif ay nanlalaki ang mga mata habang pinakikinggan ang Despacito ni Julie, na ang verdict din nito ay ‘better than the original.’

Ang ganda nu’ng sinabi ni Kaif na, “People need to wake up and support talents like Julie. That’s TALENT!”

Pagri-RAVE naman ng YouTuber na si The Dardo Project, “I love her voice, man! I love her Spa­nish! She’s good, man!”

Ang Pinoy guy na si Gabe mula sa mag-asawang YouTuber ng Adobo Sandwich ay napa-WALKOUT after the song dahil hindi nito kinaya ang impressive version ni Julie Anne.

Sobrang paborito kasi ni Gabe ang Despacito at habang pinakikinggan nito si Julie ay NAPANGANGA na lang ito at hindi na nakapagsalita.

“I can’t. I’m done!” ang tanging nasabi ni Gabe bago ito nag-walkout.

Ayon sa American wife nito na si Kayla, ‘yun pa lang ang second time na umalis si Gabe bilang reaksyon sa isang cover song.

Kung kami siguro si Julie Anne ay MATUTUNAW kami sa tindi ng mga papuri ng mga foreigner sa kanyang version ng Despacito.

Ang sarap sa pakiramdam na ganu’n na lang kung MAG-RAVE ang ibang lahi sa isang local artist gaya ni Julie na isang Pinoy pride.

Sa Instagram ay may post ang girlfie ni Benjamin Alves na nakasuot ito ng tiara ni Wonder Woman, pero wala kaming nabasang reaction ng netizens dahil naka-off ang comments sa pic na ‘yon ni Julie Anne.