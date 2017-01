Julie Anne, mas may kilig kay Benjamin

WALA si Ara Mina sa grand presscon ng afternoon series na Pinulot Ka Lang Sa Lupa ng GMA 7.

Marami sa entertainment press ang nagkomento na tama lang ang desisyon na hindi na pinapunta sa nasabing presscon ang dating sexy actress dahil mapo-focus lang kay Ara at sa ‘problema’ niya sa Kapuso network ang atensyon ng lahat.

Baka hindi masyadong mapag-usapan ang tungkol sa first regular TV series ng rumored real-life sweethearts na sina Julie Anne San Jose at Benjamin Alves.

Nag-emote si Ara sa social media tungkol sa problema niya sa show.

Kay Ara na rin nanggaling ang balitang kinausap na siya ng isa sa head ng Kapuso network tungkol sa kanyang problema.

Naayos na ba ang ‘gusot’ sa pagitan ni Ara at ng mga taong namamahala sa Pinulot Ka Lang Sa Lupa kaugnay ng reklamo niya?

Tama ba ang narinig namin na tinawag ng legal department ng GMA 7 ang atensyon ng mga taga-ETV department kaugnay ng pinost ni Ara sa social media account nito dahil may ‘nalabag’ ang aktres na naka-stipulate raw sa kontrata nito sa Kapuso network?

Nasa kontrata raw na kung may problema sa show na kinabibilangan nito ay hindi nito dapat idaan sa social media (or something to that effect) ang anumang reklamo nito?

Well, sana, kung talagang may problema pa ay maayos na ito dahil balitang importante ang role ni Ara sa Pinulot Ka Lang Sa Lupa.

***

Speaking of Pinulot Ka Lang Sa Lupa na first team-up nina Julie Anne at Benjamin, mukhang excited naman ang fans sa afternoon series na ito ng Siyete.

May mga nagsasabing mas may kilig sina Julie Anne at Benjamin.

Compared sa ibang naka-loveteam ni Julie Anne, mukhang hindi raw pilit ‘yung sa kanila ni Benjamin!

***

While in a restaurant in Promenade sa Greenhills, San Juan, nakita namin ang news personality at DZBB head na si Mike Enriquez.

Kasama ng 24 Oras newscaster ang misis niyang si Lizabeth o Baby.

Ipinakilala kami ni Tito Mike sa misis niya at biniro pa niya kami na, ‘Celebrity ka kasi kaya kilala ka ng wife ko!’ nang sabihin ni Tita Baby sa amin na kilala niya kami.

Dala-dala ng mag-asawa ang two cute dogs nila na sabi ni Tito Mike ay, ‘Mga anak namin!’

Isa si Tito Mike sa mga news personality na matindi ang PR sa press.