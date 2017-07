Julie Anne, inspirasyon ni Benjamin sa mga tula

MINSAN pang ipinamalas ni Benjamin Alves ang husay niya sa pagsusulat ng tula.

In-upload niya kasi recently ang isang tula tungkol sa pagmamahal.

Ang reaksyon ng ilan sa followers nito, walang kupas si Ben sa kanyang pagsusulat.

Kinilig ang kanyang followers nang nag-tweet ito, “I miss you. Can we go on a date this weekend?” sabay tag sa Twitter handle ni Julie Anne San Jose na @myjaps.

Hindi nabigo ang binata dahil agad siyang sinagot ni Julie ng, “Okay. Miss you too, feel better.”

Syempre pa, kilig-to-the-bones ang fans ng dalawa.

Walang kaduda-duda kung sino ang inspirasyon ni Ben para makagawa ng magagandang tula.