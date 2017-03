Julie Anne & Benjamin, obvious ang relasyon

Tweet on Twitter

Share on Facebook

NAPAPAG-USAPANG malapit na raw tsugihin ang Pinulot Ka Lang sa Lupa dahil hindi raw ito gaanong nagre-rate.

Ang daming nanghinayang nang nabalitaan ito dahil kitang-kita sa seryeng iyun ang magandang pagtitinginan nina Benjamin Alves at Julie Anne San Jose.

Mukhang sila na talaga, at hindi basta exclusively dating o ‘yung dramang wala pang label ang kanilang relasyon.

Ang galing din ni LJ Reyes na kontrabida sa pagmamahalan ng da­lawa.

May kuwento pang once a week na lang daw ang taping nila, dahil kailangan daw nilang magtipid.

May mga nakausap kaming involved sa naturang serye. Wala pa raw pasabi sa kanila na malapit na silang magtapos.

Tuluy-tuloy pa rin ang kanilang taping at wala raw sinasabing problema sa kanilang show.

Maganda raw kasi ang feedback sa kanilang serye, at paganda nang paganda ang kuwento, kaya gumaganda na ang takbo ng kanilang rating.

Minsan lang daw sila nakapag-taping nang once a week dahil nakapagbangko naman sila.

Ngayon ay regular na silang nagti-tape at pataas nang pataas na raw ang rating.

Kaya very positive silang magtatagal pa ito dahil gumaganda na ang takbo ng kuwento at magagaling pa ang mga artistang gumaganap lalo na si LJ.

So far, consistent pa ring mataas at mahirap talunin ang afternoon drama ng GMA 7.

Pinakamataas at maganda ang feedback sa Ika-6 na Utos kung saan gagapangin ni Emma (Sunshine Dizon) si Rome (Gabby Concepcion).

Lalong magpupuyos tuloy ang kalooban ni Georgia (Ryza Cenon).

Gumaganda rin ang takbo ng kuwento ng Legally Blind, at tuluy-tuloy na sa Wowowin na magandang pre-programming ng 24 Oras.