JULIA, IPINAUBAYA NA NI RONNIE KAY JOSHUA

ISA sa promising stars na mukhang aalagwa pa lalo ang career nga­yong taon ay si Ronnie Alonte.

Masuwerte siya noong nakaraang Metro Manila Film Festival dahil parehong nag-hit ang dalawang pelikulang kasali.

Kaya sunud-sunod na ang projects, isa na rito ang teleseryeng A Love To Last.

Si Julia Barretto ang ka-loveteam niya rito, pero hindi silang dalawa ang item sa ngayon.

Mas napag-usapan ang sweetness nina ­Julia at Joshua Garcia, lalo na ang sayaw nila sa birthday party ni Julia.

Dumating daw si Ronnie sa birthday ni Julia, pero nahuli lang siya ng dating.

Okay lang daw kung sina Joshua at Julia ang ma-link kahit siya ang ka-partner ng young ­actress sa A Love To Last.

“Kasi, una naman talaga sa Vince & Kath & James, sila naman talaga ‘yung loveteam eh. Third wheel lang po talaga ako, eh.

“Una pa lang, tanggap ko na kung hindi man ako ma-loveteam dito, okay lang. Para po sa akin, kahit sinong i-loveteam sa akin, ibigay sa akin na trabaho, okay lang, gawin ko po.

“Hindi po ako nagseselos,” pahayag ni Ronnie.

Sa halip na si Julia ang ma-link sa kanya, pinag-uusapan pa ang pagkaka-link kay Vice Ganda.

Hindi na lang pinapansin ni Ronnie ang malisyosong isyu sa kanila ni Vice.

Bahagi lang daw iyun ng pampa-bash sa kanya. Buti raw at pinapansin siyang gawan ng ganu’ng intriga.

Ani Ronnie, “Sabi nga ng mga beterano, sina Vice, kasi sobrang close kami niyan eh, sina Vhong, sina Billy.

“Pag hindi ka binash, magtaka ka. Kasi, pag na-bash, napapansin ka.

“Yang mga bashers, mema lang eh.

“Grabe nila i-judge ‘yung mga bakla, eh. Totoo ‘yan. Grabe nila i-judge ‘yung mga bi, ‘yung mga bading.

“Pag kasama nila, dyowa na agad, may something na agad na iniisip…

“Hindi natin ma-explain ‘yan sa mga bashers. Pero sobrang okay kami ni Vice, pati ‘yung ibang taong nakakasama ko.

“Mabait kami sa isa’t isa. Wala kaming relasyon, magkaibigan kami nang buo.”

Kaya mukhang ine-enjoy na rin ni Ronnie ang mga ganitong tsismis dahil naniniwala siyang kaya ka pinag-uusapan at nasasangkot sa mga malisyosong intriga eh dahil hot item ka.

Hindi siya apektado sa ganu’ng intriga lalo na’t close niya ang nali-link sa kanya.