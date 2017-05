Juday-Ryan, nagpa-Santacruzan para sa mga anak

BILIB kami sa mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo pagdating sa kanilang buhay-pamilya.

First time naming maimbitahan sa monthly mass ng mga Agoncillo sa tahanan nila sa Ala­bang Hills Village last Sunday at nakita namin kung gaano sila ka-ideal bilang isang happy little family.

Tradisyon na nina Juday at Ryan ang pamisa na ‘yon tuwing third Sunday of the month kasama ang kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan.

Si Father Tito Caluag na parang pamilya na rin nila ang palaging nag-o-officiate ng mass.

Natuwa kami na involved ang mga bagets at may participation sila sa misa.

Ang pa­nganay na si Yohan ang nag-first reading at kita mong sanay na ang bagets dahil mukhang ito ang palaging nakatoka sa kanya.

Ang bagets din na anak na lalaki ng Ate Jackie ni Juday ang nag-second reading at ‘yung brother nitong bagets din ang natoka sa responso­rial psalm.

Ang cute dahil ang mga nanay, tatay, tito, tita, lolo at lola ay relaks lang dahil keri na ng mga bagets ang kanilang mga role sa misa.

Sina Lucho at Luna ay tahimik lang katabi ng mommy’t daddy nila, pero mga ilang taon pa ay may participation na ang dalawang tsikiting.

Present ang parents ni Rye pati na ang family ng brother niya. Sa side ni Juds ay nandu’n si Ate Jack and kids, pero wala nu’ng Sunday si Kuya Jeffrey and family.

Si Mommy Carol Santos ay na-miss ng lahat dahil na-confine ito sa ospital due to gastroenteritis.

Ang highlight nu’ng gabing ‘yon ay ang pa-‘Santacruzan’ ng mag-asawang Juday-Ryan para sa kanilang mga anak.

As in nag-effort ang mag-asawa dahil gusto nilang ma-experience ng mga bagets ang tradisyonal na Flores de Mayo kahit paano.

Naaliw kami dahil nagpagawa pa talaga sila ng mga arko na napapa­lamutian ng mga bulaklak para sa mga ‘Sagala’ na sila-sila lang din kaya nakakatuwa.

Si Yohan ang youngest Sagala at ang tagabitbit ng arko niya ay mga bagets niyang pinsan.

Just for fun ang nasabing pa-Santacruzan na ang longtime makeup artist ni Juday na si No­nong Geronaga ang pumaradang ‘Reyna Elena’ habang on-the-spot ‘Reyna Hustisya’ ang Nora­nian friend ng mag-asawa na si Albert Sunga (na sa halip na timbangan, ang hawak ay poster ng pelikulang Hustisya ni Ate Guy).

Ang original plan ay doon lang sa loob ng area nila iikot ang ‘parada’ pero na-extend ang ruta at umabot sa basketball court ng village pabalik sa house ng mga Agoncillo.

Ang cute nu’ng pinost ni Ryan na GoPro video sa Instagram na captured ang mga eksena ng pamilya at mga bisita na naki-join sa parada.

Sey ni Juday nang i-repost niya ang video ni Rye, achieved nang slight ang kagustuhan nila na maranasan ng mga bata ang selebrasyon ng Flores de Mayo.

“Bawi po kami next year, Mama Mary! Ito po ang naging version namin ng Santacruzan… enjoy!”

After ng masayang parada ang masaganang hapunan. Parehong mahilig kumain ang mag-asawa kaya umaapaw ang food na fiesta levels sa dami.

May kanya-kanya pang dalang lafang ang ibang bisita kaya ang da­ming food choices.

Merong sago’t gulaman, halo-halo, bibingka, puto bumbong, fishballs, isaw at kung ani-anik pa, kaya pati sa pagkain ay ang saya ng bonding.

Huma-hashtag Family Goals ang pamilya Agoncillo­ at hahanga ka kina Juday-­Ryan sa pagpapalaki nila sa mga anak nila.